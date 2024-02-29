В Екатеринбурге реконструкция цирка продлится до 2026 года

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 февраля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге мэрия выдала разрешение на реконструкцию госцирка имени В. И. Филатова. Завершить работы планируют к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.