В Екатеринбурге реконструкция цирка продлится до 2026 года

Обновить планируется около 20 тысяч квадратов здания. Тут отремонтируют репетиционные и тренировочные залы. Будет возведен новый блок для содержания животных. Купол и фасады оборудуют архитектурной подсветкой.
Сейчас рабочие готовят цирк к реконструкции: демонтируют отделку, старые инженерные системы и оборудование на арене. Реконструировать строители будут также крышу здания, усилят несущие конструкции, заменят инженерные и слаботочные системы. Верхний решетчатый ажурный купол цирка сохранят.
Цирк Екатеринбурга, напомним, будет давать представления в «Экспо». По словам министра культуры региона Светланы Учайкиной, на этой площадке возможно проведение сложных шоу.