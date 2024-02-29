Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Екатеринбурге реконструкция цирка продлится до 2026 года

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 февраля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге мэрия выдала разрешение на реконструкцию госцирка имени В. И. Филатова. Завершить работы планируют к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.
Источник: РИА "ФедералПресс"

Обновить планируется около 20 тысяч квадратов здания. Тут отремонтируют репетиционные и тренировочные залы. Будет возведен новый блок для содержания животных. Купол и фасады оборудуют архитектурной подсветкой.

Сейчас рабочие готовят цирк к реконструкции: демонтируют отделку, старые инженерные системы и оборудование на арене. Реконструировать строители будут также крышу здания, усилят несущие конструкции, заменят инженерные и слаботочные системы. Верхний решетчатый ажурный купол цирка сохранят.

Цирк Екатеринбурга, напомним, будет давать представления в «Экспо». По словам министра культуры региона Светланы Учайкиной, на этой площадке возможно проведение сложных шоу.

театр
архитектура