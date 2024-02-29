Почти 100 мероприятий подготовили в Воронеже к 8 Марта

В рамках акции «Вам, любимые», которая пройдет в районах города, волонтеры будут дарить женщинам цветы на улицах Воронежа. Кроме того, запланированы поздравления женщин-ветеранов ВОВ, конкурсы рисунков и фотовыставки. Учреждения культуры подготовили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, праздничные концерты в онлайн- и офлайн-форматах, викторины, литературные гостиные, час женской поэзии. В центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» откроется выставка из фондов учреждения «Женские судьбы Великой Отечественной войны». Экспозиция будет работать с пятницы, 1 марта, по четверг, 7 марта.