В марте в Кузбасс придёт последняя партия автобусов большой вместимости

В Кузбасс приехало ещё 10 новых автобусов большой вместимости для пригородных и междугородных маршрутов. Из 112 автобусов в регионе поступило уже 98, ещё 14 приедет в марте.
В Междуреченск и Таштагол уедет по 2 межгородских НЕФАЗа, в Прокопьевск, Мариинск и Тяжинский — по одному. Два НЕФАЗа для пригорода отправят в Юргу, а один — в Яшкино.
Машины оснащены удобными сидениями, видеокамерами и системами климат-контроля. Оплатить проезд можно будет с помощью валидатора, пассажиров будут информировать специальные системы.
С 2019 года в Кузбасс поступило свыше 1 300 современных автобусов — более 40% подвижного состава представлены НЕФАЗами, в том числе на газомоторном топливе, из которых 613 единиц приобретено за последние 5 лет.