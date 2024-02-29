Видео: первый красный трамвай проехал по Ростову

«Весь подвижной состав будет оборудован современными функциями. Появятся системы управления и диспетчерского регулирования, кондиционирования, информирования пассажиров, в том числе система “Говорящий город”, видеонаблюдение в салоне и круговой обзор снаружи, терминалы по продаже разовых проездных билетов и валидаторы для приёма транспортных и банковских карт, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi в салоне вагона».