Видео: первый красный трамвай проехал по Ростову

Вагон проехал по участку от Пролетарского депо до железнодорожного вокзала и обратно. Сейчас специалисты проводят настройки параметров работы двигателей, испытывают рабочую и экстренную тормозные системы.
Источник добавил, что сейчас в Ростов вернули три трамвая. Еще четыре продолжают модернизировать. Всего будут обновлены 30 имеющихся вагонов. Также в город доставят 76 новых трехсекционных трамваев.
«Весь подвижной состав будет оборудован современными функциями. Появятся системы управления и диспетчерского регулирования, кондиционирования, информирования пассажиров, в том числе система “Говорящий город”, видеонаблюдение в салоне и круговой обзор снаружи, терминалы по продаже разовых проездных билетов и валидаторы для приёма транспортных и банковских карт, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi в салоне вагона».