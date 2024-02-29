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Видео: первый красный трамвай проехал по Ростову

Ростовская область, 29 февраля 2024. DON24.RU. В Ростове приступили к тестовым испытаниям первого модернизированного трамвайного вагона. Об этом сообщает телеграм-канал «Ростовский трамвай». Испытания прошли ночью 28 февраля.

Вагон проехал по участку от Пролетарского депо до железнодорожного вокзала и обратно. Сейчас специалисты проводят настройки параметров работы двигателей, испытывают рабочую и экстренную тормозные системы.

Источник добавил, что сейчас в Ростов вернули три трамвая. Еще четыре продолжают модернизировать. Всего будут обновлены 30 имеющихся вагонов. Также в город доставят 76 новых трехсекционных трамваев.

«Весь подвижной состав будет оборудован современными функциями. Появятся системы управления и диспетчерского регулирования, кондиционирования, информирования пассажиров, в том числе система “Говорящий город”, видеонаблюдение в салоне и круговой обзор снаружи, терминалы по продаже разовых проездных билетов и валидаторы для приёма транспортных и банковских карт, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi в салоне вагона».

пишет источник