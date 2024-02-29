С 1 марта в Нижегородской области запрещается охота на все виды животных

Для поддержания стабильной популяции объектов животного мира в регионе круглый год проводятся биотехнические мероприятия, благодаря которым численность диких животных с каждым годом растет. Например, в настоящее время в регионе насчитывается 3,1 тысячи особей косули (в 2022 году — 2,9 тысячи особей). В 2013 году косуля была исключена из Красной книги Нижегородской области, так как ее численность значительно увеличилась благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям.