С 1 марта в Нижегородской области запрещается охота на все виды животных

С 1 марта на территории Нижегородской области будет запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
«Весна — традиционная пора размножения многих видов животных. Поэтому нахождение в лесу с огнестрельным оружием в период официального запрета охоты является браконьерством. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с природоохранным законодательством. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов».
По данным ведомства, для оперативного проведения надзорных мероприятий в каждом лесничестве работают охотничьи инспекторы. Кроме того, развивается институт производственных охотничьих инспекторов из числа охотпользователей, заключивших охотхозяйственные соглашения.
Для поддержания стабильной популяции объектов животного мира в регионе круглый год проводятся биотехнические мероприятия, благодаря которым численность диких животных с каждым годом растет. Например, в настоящее время в регионе насчитывается 3,1 тысячи особей косули (в 2022 году — 2,9 тысячи особей). В 2013 году косуля была исключена из Красной книги Нижегородской области, так как ее численность значительно увеличилась благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям.
При нелегальной добыче охотничьих ресурсов для нарушителей предусмотрена административная либо уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ, а также возмещение ущерба, нанесенного объектам животного мира незаконной добычей.