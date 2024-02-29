В Казахстане хотят увеличить штраф за мусор в неположенном месте

В мажилисе обсудили вопросы эффективного обращения с твердыми бытовыми отходами.
«В целях повышения осознанности граждан и субъектов бизнеса, рассматривается вопрос по увеличению размеров штрафов за выброс мусора вне установленных мест. По данным поправкам проводится анализ регуляторного воздействия».
По его словам, по итогам 2023 года по Казахстану было образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них переработано 24%. Это меньше, чем в 2022 году.
По итогам космического мониторинга за 2023 год, выявлено 5 534 несанкционированных мест размещения отходов, из них акиматами ликвидировано 86%.