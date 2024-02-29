Даже если горит зелёный: Нижегородцам рассказали, как правильно переходить дорогу

Ежегодно зимой в России возрастает количество ДТП с участием пешеходов: темные вечера, гололедица и заснеженная дорога существенно осложняют дорожную обстановку. Только с начала этого года, то есть за два неполных месяца, в Нижегородской области под колёса машин попали более 160 человек, из них 25 детей. Восемь взрослых и один ребенок получили травмы, не совместимые с жизнью.
Не теряйте бдительность, даже если горит зелёный
Первое знакомство с правилами дорожного движения происходит еще в дошкольном возрасте. Переходить дорогу на зеленый свет, смотреть по сторонам, не играть рядом с проезжей частью, не выбегать на нее — этому с ранних лет учат и родители, и воспитатели в детском саду. Однако со временем некоторые эти правила или забывают, или нарушают сознательно, или не учитывают все тонкости безопасного поведения рядом с дорогой. В Нижегородской Госавтоинспекции рассказали, как максимально снизить риски пешеходу, чтобы не стать жертвой ДТП.
Во-первых, переходя дорогу, сначала нужно остановиться и убедиться, что все водители вас видят и пропускают. Нельзя идти напролом с лозунгом «Я пешеход — я прав!» или «Всё равно пропустят».
— Убедиться в безопасности необходимо даже в том случае, если вам горит зеленый свет, — советуют в ГИБДД. — Кто-то из водителей мог не заметить светофор или же нарушает правила сознательно, также машина может появиться из-за поворота, завершая манёвр, — это тоже надо учитывать.
Снимите наушники и капюшон
Переходя дорогу, вы должны контролировать обстановку. Видеть всё и дать увидеть себя. Если обзору мешают сугроб или припаркованная машина, сначала надо выглянуть из-за препятствия, и только потом переходить дорогу.
— При переходе дороги снимите наушники и капюшон. Вам необходимо слышать обстановку вокруг и иметь полный обзор. Перед выходом на проезжую часть оцените обстановку на дороге целиком, — рекомендует дорожная полиция.
Даже если машины перед вами остановились, обратите внимание на второй ряд: водители могут увидеть вас слишком поздно, поэтому лучше сначала выглядывать из-за автомобилей первого ряда, а затем двигаться дальше.
Бывает такое, что время зеленого сигнала светофора уже истекает, и пешеходы бегут не глядя, стараясь поскорее пересечь проезжую часть. В таких случаях лучше дождаться следующего светофора, поскольку красный свет может застать вас на середине дороги — это в лучшем случае. В худшем случае можно попасть под колеса машины, водитель которой на полном ходу минует светофор с загорающимся для него зеленым.
Используйте световозвращатели
Отдельно стоит упомянуть о световозвращателях, о которых так много говорят в последние годы. Все о них знают, но мало кто использует. Но если вы хоть раз ездили на машине в сумерках, в дождь или снегопад — вы понимаете, как плохо становятся различимы пешеходы, особенно в темной одежде. Светоотражатели способны это исправить.
— При езде с ближним светом фар водитель способен увидеть пешехода на расстоянии 25−30 метров. Если же пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150−200 метров, — пояснили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным дорожной полиции, при использовании световозвращателей риск гибели на дороге уменьшается на 70%. Крепить на одежду или сумку эти элементы важно так, чтобы водителям было видно их со всех сторон. Предпочтительнее использовать серые и светло-серые текстильные светоотражатели или элементы из ПВХ белого или желтого цветов.
Особое внимание — детям
Зимой дети на дорогах — в особой зоне риска. Поэтому родителям важно регулярно напоминать своим чадам правила дорожного движения. Катание с горки — любимая зимняя забава всех детей. Но необходимо проследить за тем, чтобы при катании на ватрушке, лыжах или санках с горы ребенок не оказался на проезжей части — это недопустимо даже во дворе с минимальным движением. Также стоит проговорить с детьми, что нельзя перебегать дорогу, особенно зимой.
— В темноте легко ошибиться в определении расстояния до движущегося автомобиля, — пояснили в нижегородской ГИБДД. — Кроме того, на мокром или заснеженном асфальте тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз. Нужно дождаться, когда автомобиль полностью остановится перед «зеброй», и только тогда переходить дорогу.
Купите для ребенка световозвращающие элементы и прикрепите ему на одежду. И помните, что лучший способ воспитания в ребенке уважения к правилам дорожного движения — собственный позитивный пример.