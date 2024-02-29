Даже если горит зелёный: Нижегородцам рассказали, как правильно переходить дорогу

Первое знакомство с правилами дорожного движения происходит еще в дошкольном возрасте. Переходить дорогу на зеленый свет, смотреть по сторонам, не играть рядом с проезжей частью, не выбегать на нее — этому с ранних лет учат и родители, и воспитатели в детском саду. Однако со временем некоторые эти правила или забывают, или нарушают сознательно, или не учитывают все тонкости безопасного поведения рядом с дорогой. В Нижегородской Госавтоинспекции рассказали, как максимально снизить риски пешеходу, чтобы не стать жертвой ДТП.