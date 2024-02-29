Афиша Перми на март 2024 года: концерты, спектакли, кинопремьеры

Представляем афишу театров и кинотеатров Перми на март 2024 года и рассказываем, какие пройдут концерты, спектакли и кинопремьеры.
Первый весенний месяц богат на театральные и кинопремьеры. В марте 2024 года в прокат на большие экраны выйдут мелодрамы, романтические комедии, сказки, мультфильмы. Также свои новые спектакли представят Пермский Театр-Театр и ТЮЗ, а в Пермской филармонии пройдет ежегодный Фестиваль Дениса Мацуева. Представляем афишу театров и кинотеатров Перми на март 2024 года и рассказываем, на какие концерты, спектакли и кинопремьеры можно сходить.
Афиша театров Перми на март 2024 года: какие новые спектакли покажут зрителям
Пермский Театр-Театр начнет март с премьеры на «Сцене-Молот» и обновленного «Доктора Живаго» (16+) на большой сцене. Также театр продолжит выездные спектакли на различных площадках города.
В первый день весны Театр-Театр покажет на малой «Сцене-Молот» драматический моноспектакль «Пьяный космонавт» (18+). Эта монодрама о зависимости. При этом спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды улетел в космос и уже не вернется прежним.
Показы моноспектакля запланированы на 1, 2, 29 и 30 марта. Начало в 19.00. Продолжительность — один час без антракта. Стоимость билетов составляет от 700 рублей.
На большой сцене Театра-Театра зрители смогут увидеть постановку «Доктора Живаго» (16+) в новой редакции. Обновленный мюзикл идет 2 часа 40 минут с одним антрактом. При этом любимая многими зрителями история не потеряла масштабность звучания и глубину воздействия. Наоборот, она стала ближе и трогательнее.
Спектакль состоится 1 и 2 марта. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 1036 рублей.
ТЮЗ представит в марте 2024 года новый спектакль по комедии Аристофана «Птица» (18+). Постановка говорит о хрупкости мироздания и о несовершенстве человеческой природы, которая разрушает гармонию, наполняя мир людскими пороками. Это история о потерянном заповедном царстве птиц, наполненном красотой, справедливостью и добротой. А еще это история о вечном стремлении человека вверх, в недоступное и недостижимое для людей пространство.
Премьеру в двух действиях зрители смогут увидеть 27, 28 и 29 марта. Начало показов в 19.00 часов. Длительность спектакля — 2 часа 20 минут. Стоимость билетов от 1500 рублей.
Пермская филармония.
С 4 по 7 марта в Пермской краевой филармонии пройдет XIV Фестиваль Дениса Мацуева (6+). В 2024 году концерты Фестиваля состоятся на обновленной сцене Большого зала. Фестиваль объединит разные поколения и разные исполнительские школы, разные стили и разные эмоции. Четыре фестивальных дня представят публике неповторимые концертные программы.
В день открытия фестиваля 4 марта слушатели смогут насладиться классической музыкой в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева. 5 марта Пермская филармония приглашает зрителей на вечер симфонической музыки. 6 марта состоится концерт вокальной и инструментальной музыки. 7 марта — по традиции фестиваль завершится концертом «И классика, и джаз» (6+).
Более подробную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте Пермской филармонии. Стоимость билетов составляет от 5000 рублей.
Афиша кинотеатров Перми на март 2024 года: даты выхода и описание кинопремьер
В марте 2024 года на большие экраны выйдут сразу несколько кинопремьер. Так, с 7 марта в кинотеатрах Перми можно будет посмотреть новую экранизацию романа русского классика Александра Пушкина «Евгений Онегин».
Создатели фильма «Онегин» (12+) решили максимально сохранить сюжетную линию, придуманную Александром Пушкиным. По сюжету Евгений Онегин устает от городской жизни с балами, театральными премьерами и светскими приемами и едет в деревню. И для этого есть повод — умер его дядя, не оставив других наследников, кроме Онегина. Евгений запирается в имении и сторонится соседей. В бесцельном одиночестве он живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин Ленский…
Жанр — мелодрама. Режиссер фильма — Сарик Андреасян. Продолжительность фильма — 2 часа 21 минута. Стоимость билетов в пермских кинотеатрах от 240 рублей.
Также с 7 марта 2024 года в кинотеатрах Перми выходит всероссийская премьера романтической комедии с Милошем Биковичем и Региной Тодоренко «Любовь со второго взгляда» (12+). Киноновинка режиссера Олжаса Нурбая рассказывает историю о том, как влюбиться друг в друга заново. Продолжительность фильма — 97 минут.
Еще одна кинопремьера, которая выйдет в прокат в первый весенний месяц — фильм «Адам и Ева» (12+). Посмотреть романтическую комедию в кинотеатрах Перми можно будет уже с 7 марта 2024 года.
В центре истории находятся Марина и Виктор, единственные оставшиеся люди в огромном городе, и возможно на всей планете. Несмотря на одиночество, перед ними стоит серьезная задача — восстановление человечества. Но проблема заключается в том, что они не нравятся друг другу. Продолжительность фильма — 1 час 35 минут.
Режиссером фильма выступает Илья Фарфель. Роли в этом проекте исполняют Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова, Николай Добрынин и Валентина Мазунина.
Одним из главных событий весны 2024 станет новая романтическая сказка «Летучий корабль» (6+). Кинопремьера выйдет в кинотеатрах Перми с 21 марта. Это российская музыкальная кинолента, снятая по мотивам легендарного одноименного мультфильма. Режиссером выступил Илья Учитель. Сказка идет около 100 минут.
По сюжету Царь планирует выдать свою дочь Забаву замуж за богатого иностранца по имени Поль. Вот только царевна мечтает о настоящей и искренней любви. Ее случайное знакомство с простым и честным матросом Иваном вносит смуту в коварные планы хитреца Поля завоевать корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.