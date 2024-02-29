Афиша Перми на март 2024 года: концерты, спектакли, кинопремьеры

Создатели фильма «Онегин» (12+) решили максимально сохранить сюжетную линию, придуманную Александром Пушкиным. По сюжету Евгений Онегин устает от городской жизни с балами, театральными премьерами и светскими приемами и едет в деревню. И для этого есть повод — умер его дядя, не оставив других наследников, кроме Онегина. Евгений запирается в имении и сторонится соседей. В бесцельном одиночестве он живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин Ленский…