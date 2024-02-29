В Алматы перекроют площадь «Астана»

Решением Генеральной Ассамблеи Международной Организации Гражданской Обороны (МОГО) день 1 марта с 1990 года отмечается как Всемирный День Гражданской обороны. Казахстан в 1996 году вступил в члены МОГО и осуществляет активное сотрудничество на международном уровне по решению проблем защиты населения, территории и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.