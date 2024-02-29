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В Алматы перекроют площадь «Астана»

В Алматы 1 марта 2024 года в связи с проведением мероприятия по случаю празднования Всемирного дня Гражданской обороны будет перекрыта площадь «Астана», сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

В управлении городской мобильности предупредили и уточнили, что с 07:00 до 13:00 будет изменено движение следующих маршрутов:

  • № 48 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
  • № 48 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
  • № 16 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — далее по схеме;
  • № 16 — в обратном направлении — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;
  • № 126 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — далее по схеме;
  • № 126 — в обратном направлении — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;
  • № 37 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
  • № 37 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
  • № 201 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
  • № 201 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
  • № 205 — в северном направлении — ул. Желтоксана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
  • № 205 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — ул. Наурызбай батыра — далее по схеме;
  • № 206 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
  • № 206 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
  • № 209 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;
  • № 209 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;
  • № 210 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;
  • № 210 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;
  • № 224 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;
  • № 224 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме.

Также в акимате сообщили, что на площади пройдет выставка пожарной, спасательной техники и другого специального снаряжения, находящего на вооружении органов гражданской защиты.

Решением Генеральной Ассамблеи Международной Организации Гражданской Обороны (МОГО) день 1 марта с 1990 года отмечается как Всемирный День Гражданской обороны. Казахстан в 1996 году вступил в члены МОГО и осуществляет активное сотрудничество на международном уровне по решению проблем защиты населения, территории и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.