Новые выплаты введут для работников школ и колледжей

По пять тысяч рублей начнут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах в 2024 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 29 февраля.
Ежемесячную выплату введут с 1 сентября 2024 года по поручению государства. Также учителям в колледжах и техникумах в малых городах увеличат доплаты за классное руководство — до 10 тысяч рублей. Изменения введут с 1 марта.
Кроме того, из федерального бюджета намерены направить 9 млрд рублей на обновление инфраструктуры педагогических вузов.
В целом в России в следующем году планируют отработать новую модель оплаты труда бюджетников, а ввести полноценно намерены в 2026 году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый нацпроект «Семья» запустят в России по поручению Владимира Путина.