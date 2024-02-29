Воронежцам рассказали, выгодно ли брать отпуск в период длинных выходных

— Например, если вы оформите отпуск с понедельника по пятницу, получите отпускные за 5 дней. А отдохнете 9 дней с учетом выходных, которые идут до и после отпуска. Если включить эти выходные в отпуск, то отдохнете вы столько же, но денег получите больше — за 9 дней, с субботы до следующего воскресенья включительно, — привели пример в telegram-канале портала.