Воронежцам рассказали, выгодно ли брать отпуск в период длинных выходных

Отпуск считается и оплачивается в календарных днях. В связи с этим его начало и конец могут выпадать как на рабочие, так и на выходные и праздничные дни. Портал «Госуслуги» в четверг, 29 февраля, ответил на вопрос, выгодно ли брать отпуск в период длинных выходных.
Нерабочие дни в отпуск стоит включать, если необходимо получить больше отпускных.
— Например, если вы оформите отпуск с понедельника по пятницу, получите отпускные за 5 дней. А отдохнете 9 дней с учетом выходных, которые идут до и после отпуска. Если включить эти выходные в отпуск, то отдохнете вы столько же, но денег получите больше — за 9 дней, с субботы до следующего воскресенья включительно, — привели пример в telegram-канале портала.
Не стоит включать нерабочие дни в отпуск, если важнее больше отдохнуть в течение года. Если оформить отпуск с 6 по 8 мая 2024 года, то будет использовано всего 3 дня отпуска, но отдохнуть можно будет 9 дней, так как 4, 5, 11 и 12 мая — выходные дни, а 9 и 10 мая — праздничные дни.