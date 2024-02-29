Газманов вывез из Самары гранатомет и пронес его в гостиницу в Саратове

Народный артист России Олег Газманов в рамках юбилейного турне «55 лет на сцене» побывал в Самаре, где получил очень необычный подарок.
В своем телеграм-канале певец поблагодарил самарцев за крутой прием, аплодисменты, переполненный зал и особенно за подарок от наших воинов. На этих словах Газманов продемонстрировал преподнесенный ему гранатомет с надписью «от разведчиков 2-й Гв. армии, Авдеевское направление».
В момент записи видео с гранатометом Газманов находился в гостиничном номере в Саратове. Он пропел песню про расцветающий весной Саратов, подошел к окну и заявил, что лучшего вида из окна просто не существует. Гранатомет в руках он при этом не держал.