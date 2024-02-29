Март в Омской области начнется со снегопада

В первый день календарной весны в Омской области ожидается снег и до −1 градуса. О том, какой будет погода в Омске 1 марта, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью столбик термометра опустится до −5…-10 градусов. Днем воздух прогреется до −1…-6 градусов. В течение суток на территории Омской области ожидаются осадки в виде снега. Ветер северный со скоростью до 11 м/с. На дорогах местами возможны гололедица и снежные заносы.
На выходных немного похолодает. Температура воздуха в ночные часы составит от −8 до −15 градусов, днем — от −2 до −9 градусов. Ночью местами будет −20 градусов. Осадки в виде снега сохранятся лишь в отдельных районах.