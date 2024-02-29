Стало известно, когда в Сочи достроят самый большой детский сад в ЮФО

Объект строится на улице Искры в Хостинском районе курорта при участии инвестора. Планируется, что этот детский сад будет вмещать 27 групп и примет около 550 детей, что позволит удовлетворить потребности всего микрорайона Кудепста.
На данный момент завершены монолитные работы, а также построены сети водоснабжения и канализации. В настоящее время рабочие заняты монтажом инженерных коммуникаций внутри здания. На строительной площадке задействовано более 100 человек.
В рамках проекта также предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории. По плану основные работы по строительству этого крупнейшего детского сада в ЮФО должны быть завершены к концу лета, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.