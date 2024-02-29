Что изменится в Ростовской области с 1 марта: прибавки в зарплате, короткое ОСАГО, требования к ипотеке и запреты на VPN

С 1 марта 2024 года в Ростовской области изменятся зарплаты медикам, ипотека и ОСАГО. Также ужесточатся запреты на VPN и правила проведения квестов. Рассказываем подробнее.
ЗАРПЛАТЫ МЕДИКАМ.
В марте повысят заработную плату медикам, напоминает администрация Каменского района. Будут выровнены тарифы на оказание медпомощи в городах и на селе. Как объявил 14 февраля на Форуме будущих технологий президент Владимир Путин, эта мера повысит уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий и других медорганизаций первичного звена в небольших населенных пунктах.
Так, с 1 марта вырастут ежемесячные выплаты медработникам первичного звена, которые трудятся в малых городах, райцентрах и селах.
— В городах, где живут 50−100 тысяч человек, врачи помимо базовой зарплаты будут получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч;
— В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек, выплаты составят 50 тысяч рублей врачам и медработникам среднего звена — 30 тысяч рублей.
Деньги за март медики получат уже в апреле. Кроме того, глава государства поручил с 1 апреля до 50 процентов повысить окладную часть зарплаты всех медработников, сохранив дополнительные выплаты. Это будет касаться сотрудников федеральных организаций, работающих в системе ОМС.
ПРИЕМ В СОЦФОНДЕ.
Начиная с марта в Соцфонде будет расширен график приема граждан. Назначен дополнительный день приема для посетителей — каждую последнюю субботу месяца. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Ростовской области.
С 1 марта прием жителей по вопросам, входящим в компетенцию Фонда, по субботам будет проходить с 8.00 до 14.45. Так, первый дополнительный день приема назначен на последнюю субботу месяца — 30 марта.
Записаться на прием в дополнительный день можно будет на сайте СФР. А расписание ближайшей клиентской службы можно по бесплатному телефону 8−800−100−00−01.
ТРЕБОВАНИЯ К ИПОТЕКЕ — ВЫШЕ.
С марта повышаются требования к тем, кто берет ипотечный кредит. С 1 числа первого весеннего месяца Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска. Делается это с целью снижения уровня закредитованности людей. То есть тем, кто уже выплачивает крупные займы, станет сложнее взять кредит на жилье.
При трате на ежемесячные платежи по ссудам более половины доходов, то банк выставит человеку высокие проценты.
ОСАГО КОРОЧЕ.
Уже 2 марта у водителей Ростовской области, как и всей России, появится возможность страховать автомобиль на короткий срок — от 1 до 3 месяцев. Тарифы на такие сроки могут стать выгоднее и удобнее. Страховщикам позволено устанавливать пониженные тарифы, опираясь на срок действия договора.
НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ НА VPN.
С 1 марта под запрет попадает реклама VPN-сервисов и других приложений, которые позволяют незаметно обходить блокировку запрещенных на территории России интернет-ресурсов. Такие сервисы под запретом еще с 2020 года, но теперь распространение информации о них наказуемо. Об этом напомнили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.
— Количество российских пользователей VPN в 2023 году увеличилось на 37% по сравнению с 2022 годом и в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Из них 5 процентов среди регионов с наибольшим количеством пользователей VPN в 2023 году составили жители Ростовской области, — уточняется в сообщении.
Теперь особые меры могут быть наложены на ресурсы:
— информирующие о способах обойти действующие ограничения в интернете;
— рассказывают, как получить доступ к запрещенным сайтам;
— описывают плюсы VPN-сервисов;
— продают доступ к VPN или предлагают скачать такое приложение.
КВЕСТЫ — ПО СТАНДАРТАМ.
Также с 1 марта в Ростовской области и по всей России, ужесточат требования к проведению квестов. Соответствующий ГОСТ принял Росстандарт, сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы восьмого созыва от донского региона Екатерина Стенякина. С этой инициативой, будучи еще депутатом Заксобрания Ростовской области, она выступила в 2020 году.
По словам Екатерины Стенякиной, необходимость принятия ГОСТа возникла из-за большого количества травм клиентов, проходящих квесты, зачастую это дети.
ГОСТ вводит технические требования к проведению квестов, требования к персоналу, классификацию испытаний по возрастным категориям, к пожарной безопасности, отсутствию болевых контактов,