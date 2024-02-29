Что изменится в Ростовской области с 1 марта: прибавки в зарплате, короткое ОСАГО, требования к ипотеке и запреты на VPN

С 1 марта под запрет попадает реклама VPN-сервисов и других приложений, которые позволяют незаметно обходить блокировку запрещенных на территории России интернет-ресурсов. Такие сервисы под запретом еще с 2020 года, но теперь распространение информации о них наказуемо. Об этом напомнили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.