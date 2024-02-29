В Гродно родилась первая в этом году тройня

Все три новорожденные — девочки. Пока мама и малышки находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. «В этом году, кроме тройняшек, у нас появились на свет 11 двоен, — рассказала заместитель главного врача перинатального центра Екатерина Новосад. — Всего же за два первых месяца 2024 года наши врачи приняли более 400 родов. Выросло число повторных родов у наших пациенток, как и в целом по области. При этом количество родов в медучреждении не снижается: в 2022 году у нас родились 2873 малыша, в 2023-м- 2875».