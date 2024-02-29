Между Петербургом и Москвой самолеты будут летать каждые 15 минут с лета

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков одной из авиакомпаний и крупного аэропорта, с июня по сентябрь самолеты будут летать в среднем каждые 15 минут в обе стороны. Большая часть рейсов будут выполнять самолеты авиакомпании группы «Аэрофлот» (в нее входят «Россия» и «Победа»), в среднем — 78 в сутки. Группа выставила на этом маршруте на 64% больше рейсов, чем в июне — сентябре 2023 года (по 48 полетов в сутки в каждом из направлений). У других авиаперевозчиков количество рейсов сократилось — суммарно по всем на 57%.