Врач рассказала, кому вредна каша на завтрак

Кашу на завтрак не стоит есть пациентам с непереносимостью глютена, предупредила российский врач-диетолог Оксана Михалева. Специалист подчеркнула, что он содержится в некоторых злаковых, например, в пшенице и ячмене, а также может быть в овсяной крупе. Чаще всего глютен вреден для людей при наличии аллергии или гиперчувствительности к данному белку.
— Глютен — это белок некоторых злаковых (пшеница, рожь, ячмень), а также он может содержаться в овсяной крупе как примесь после обработки на производстве, — пояснила врач.
Также стоит отказаться от молочных каш на завтрак при аллергии на молочный белок и лактозной недостаточности. При употреблении блюда у таких людей может возникнуть дискомфорт в кишечнике, запоры, диарея, вздутие живота и кожные высыпания.
Каши лучше не есть людям с избыточной массой тела и ожирением.
Диетолог посоветовала вместо этого добавить в утренний рацион белковые продукты в сочетании со сложными углеводами.