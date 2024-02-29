Врач рассказала, кому вредна каша на завтрак

Кашу на завтрак не стоит есть пациентам с непереносимостью глютена, предупредила российский врач-диетолог Оксана Михалева. Специалист подчеркнула, что он содержится в некоторых злаковых, например, в пшенице и ячмене, а также может быть в овсяной крупе. Чаще всего глютен вреден для людей при наличии аллергии или гиперчувствительности к данному белку.