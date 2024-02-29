Елена Ваенга, выставка «Геометрия пространства» и «Кот и пес» в кино: афиша

Читайте в подборке «Городского репортера».
Спектакль «Попрыгунья»
Спектакль по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова повествует о ветреной молодой женщине, чей характер и нашёл отражение в названии произведения. Главная героиня — Ольга Ивановна — обладает тонким художественным вкусом, сильным эстетическим чувством и интересом к искусству. У неё живой и весёлый характер, она обаятельна и изысканна, чувствительна и сентиментальна. Но сможет ли она сохранить свой беззаботный и легкий нрав, столкнувшись с трагедией? Успеет ли все изменить и исправить? В завершении спектакля вас будет ждать фуршет с игристым и диалог с создателями, в ходе которого вы сможете задать вопросы и обсудить яркий чеховский образ..
Где: Степь (Береговая, 12) Когда: 8 марта в 18:30.
Сколько стоит: билеты от 1800 рублей.
Елена Ваенга
Никто не уйдёт в плохом настроении, ведь Ваенга всегда НАСТОЯЩАЯ, Ваенга- это всегда искренность и надрыв. Она одинаково естественна, когда исполняет «Курю» и «Королеву», непосредственна и легка, когда поёт «Цветы» и очень трагична, когда со сцены звучит «Шопен», «Остановка» или «Белая Птица». Эти эмоции очень близки и понятны её поклонникам, а в строках песен они находят самих себя. Елена Ваенга — это природная стихия, порыв и сложный характер: настоящая южанка, выросшая на севере.
Где: конгресс-холл ДГТУ (площадь Гагарина, 1) Когда: 8 марта в 14:00.
Сколько стоит: билеты от 5000 рублей.
Выставка «Геометрия пространства»
Представлено более 60 работ в стиле живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, а также арт-объекты, скульптуры, фотографика. Выставочный проект «Геометрия пространства» проводится в библиотеке уже в седьмой раз. На протяжении всех этих лет он вызывает неизменный интерес среди профессиональных художников, студентов творческих специальностей и любителей искусства. Весь наш визуальный мир состоит из геометрии: кубиков, шариков, пирамид
В этом году организатор проекта, кафедра Рисунка Академии архитектуры и искусства Южного федерального университета, проводит мероприятие в формате выставки-конкурса по двум категориям среди профессионалов и студентов, и в шести номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, арт-объект, фотографика.
Любой посетитель сможет проголосовать за понравившуюся ему творческую работу. По итогам конкурса лучшие произведения будут отмечены дипломами от организатора проекта.
Где: галерея 3 этажа Публички (Пушкинская, 175А) Когда: 1 марта в 16:00.
Сколько стоит: бесплатно.
Опера «Царская невеста»
Опера «Царская невеста» написана на сюжет одноимённой драмы Льва Мея; основу которой положен малоизвестный исторический эпизод женитьбы Ивана Грозного. Главный режиссёр театра, режиссер-постановщик спектакля Павел Сорокин о постановке: "Наш спектакль — это разговор о людях, об их поступках и иллюзиях, о страстной одержимости и упорстве. О том, что каждый человек, будь он гостем из прошлого или нашим современником, остаётся во все времена существом из плоти и крови, борющимся за своё счастье. Музыкальная драматургия оперы буквально пронизана предчувствием неотвратимой катастрофы.
Характеры эпохи, выписанные композитором, настолько остры, многогранны и полярны, что отличаются бескомпромиссностью в способах достижения своей цели с одной стороны, и созерцательным непринятием и непротивлением жестокости с другой. Понятие «счастья» в нашем спектакле превращается в недостижимую иллюзию, которой не дано воплотиться в земной жизни, но путь к которой предстоит пройти каждому из нас… Опера «Царская невеста» — безусловный шедевр русской и мировой оперы. Это чувственная и проникновенная история сломанных судеб. Николай Андреевич Римский-Корсаков столкнул в ней страстные характеры, которые не способны на диалог и взаимные уступки. В этой бескомпромиссности заключены сила и уязвимость русской души, ищущей вечной справедливости и душевного покоя".
Где: Ростовский музыкальный театр (Садовая, 134) Когда: 27 марта в 19:00.
Сколько стоит: билеты от 400 рублей можно купить на сайте театра.
«Кот и пес»
в кино Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придётся действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева — звезда социальных сетей и профессиональный вор — объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.