Елена Ваенга, выставка «Геометрия пространства» и «Кот и пес» в кино: афиша

Характеры эпохи, выписанные композитором, настолько остры, многогранны и полярны, что отличаются бескомпромиссностью в способах достижения своей цели с одной стороны, и созерцательным непринятием и непротивлением жестокости с другой. Понятие «счастья» в нашем спектакле превращается в недостижимую иллюзию, которой не дано воплотиться в земной жизни, но путь к которой предстоит пройти каждому из нас… Опера «Царская невеста» — безусловный шедевр русской и мировой оперы. Это чувственная и проникновенная история сломанных судеб. Николай Андреевич Римский-Корсаков столкнул в ней страстные характеры, которые не способны на диалог и взаимные уступки. В этой бескомпромиссности заключены сила и уязвимость русской души, ищущей вечной справедливости и душевного покоя".