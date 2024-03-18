Жилой дом в российском городе покрылся грибами

Проблема обострилась с приходом оттепели. Заместитель начальника муниципальной жилищной инспекции Ярославля Сергей Шарутин заявил, что в данном случае управляющую компанию можно привлечь к административной ответственности. Однако крышу можно будет починить только в теплое время года. До тех пор жильцам советуют документировать ущерб, чтобы позже попытаться добиться компенсации.