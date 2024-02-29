Скончался глава Олимпийского совета Волгоградской области Виктор Иванов

Как сообщили в обладминистрации, заслуженный работник физической культуры России и председатель Олимпийского совета Волгоградской области, член Общественной палаты субъекта Виктор Иванов скончался в возрасте 82 лет.
Виктора Иванова называют творцом спортивной славы Волгограда. Дело в том, что он внес значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных спортсменов и пропаганду олимпийского движения в регионе. Отметим, что за многолетнюю успешную деятельность он был отмечен наградами самого разного уровня, в том числе медалью «За заслуги перед Волгоградской областью».
«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родственникам Виктора Иванова, его друзьям и коллегам.