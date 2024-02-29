Скончался глава Олимпийского совета Волгоградской области Виктор Иванов

Виктора Иванова называют творцом спортивной славы Волгограда. Дело в том, что он внес значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных спортсменов и пропаганду олимпийского движения в регионе. Отметим, что за многолетнюю успешную деятельность он был отмечен наградами самого разного уровня, в том числе медалью «За заслуги перед Волгоградской областью».