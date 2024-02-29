В Самаре возобновился аварийно-ямочный ремонт дорог

Литая асфальтобетонная смесь, разогретая до 230 — 250 градусов заливается в выравненную, очищенную и просушенную компрессором яму. Литую смесь нельзя использовать при низких температурах и во время интенсивных снегопадов. А вот сырая погода — не помеха. Этот вид ремонта считается поддерживающим, и применяется до ремонта дорожной сети горячим асфальтобетоном, который возможен только при постоянных положительных температурах наружного воздуха.