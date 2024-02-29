В Самаре возобновился аварийно-ямочный ремонт дорог

В Самаре муниципальное предприятие «Благоустройство» возобновило аварийно-ямочный ремонт дорог литой асфальтобетонной смесью.
Литая асфальтобетонная смесь, разогретая до 230 — 250 градусов заливается в выравненную, очищенную и просушенную компрессором яму. Литую смесь нельзя использовать при низких температурах и во время интенсивных снегопадов. А вот сырая погода — не помеха. Этот вид ремонта считается поддерживающим, и применяется до ремонта дорожной сети горячим асфальтобетоном, который возможен только при постоянных положительных температурах наружного воздуха.
Аварийно-ямочный ремонт дорог будет проведён на участках 20 улиц во всех районах города. До конца апреля дорожники намерены убрать ямы на проезжей части на совокупной площади не менее шести тысяч квадратных метров. Список участков дорог, требующих аварийно-ямочного ремонта, постоянно пополняется по обращениям самарцев и по предписанием надзорных органов, сообщали в администрации Самары.
Водителей просят при подъезде к ремонтируемому участку снижать скорость и объезжать отремонтированный участок в течение 15−20 минут после заливки литого асфальтобетона.
Участки, где проезжая часть граничит с трамвайными путями, будут ремонтироваться ночами.