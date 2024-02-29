В Британии разработали тайный план на случай смерти онкобольного короля Карла III

По сведениям журналистов, британские власти начали его разработку ещё в сентябре 2022 года, вскоре после кончины королевы Елизаветы II. Согласно плану, первым о смерти Карла III сообщат премьер-министру Великобритании и ряду членов правительства. Затем о случившемся объявят в эфире телерадиокомпании Би-би-си. После этого новость распространят и другие СМИ.
План «Мост Менай» призван обеспечить плавный переход власти от короля Карла к принцу Уильяму. Название операции было выбрано из-за долгих и прочных отношений монарха с Уэльсом, где и расположен подвесной мост. В плане прописаны ключевые события в период траура — перенос гроба в Вестминстер-холл и его захоронение, чтобы дать возможность публике выразить своё почтение королю.
Об опасном заболевании Карла III стало известно 5 февраля. Диагностировать онкологию удалось на ранней стадии. Поддержать отца в Лондон прибыл его младший сын — принц Гарри. Сам король вышел на связь лишь спустя несколько дней, поблагодарив всех неравнодушных за поддержку.