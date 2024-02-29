Капризная, но теплая: какой будет погода в Волгограде и области в марте 2024 года

Календарная весна в Волгограде и области начнется с хорошей погоды — солнечной и морозной. В целом же март 2024 года будет хотя и капризным, но теплым. Уже к середине месяца среднесуточная температура преодолеет плюсовые отметки, а последняя неделя порадует 15-градусным теплом. Какая погода будет в Волгограде в марте 2024, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
Какая будет погода в Волгограде и области в марте 2024
— На Волгоградскую область сейчас продолжает оказывать влияние Сибирский антициклон, отсюда большие контрасты температуры ночью и днем. В ближайшую неделю ожидаются ночные морозы, которые будут понемногу ослабевать. Днем — постепенное повышение температуры, — отмечает Наталья Алатырцева.
В первые дни марта в Волгоградской области ночью будет до 6 — 11 градусов мороза, по северным и северо-восточным районам — до минус 15. Днем уже ожидается тепло: плюс 2 — 7 градусов. В Волгограде ночью минус 3 — 7, днем — легкий плюс.
— После 8 марта антициклон будет отступать, ожидается выход циклона и раздел атмосферного фронта. 9 и 10 марта прогнозируются сильные осадки, — предупреждают метеорологи.
Ночные температуры еще будут отрицательные, днем — от ноля до 3 — 4 градусов тепла. Поэтому волгоградцев не только польет весенним дождем, но и присыплет мокрым снегом.
— По предварительным прогнозам Росгидромета, март у нас ожидается по температуре выше нормы и по осадкам около среднемноголетних значений. Среднемесячная температура в Волгоградской области — плюс 0,1 градуса, — отмечают синоптики.
Когда в Волгограде наступит настоящая весна
Настоящее тепло в этом году нагрянет раньше обычного. Обычно метеорологическая весна наступает в Волгограде и в южных районах области 13 — 15 марта, по северным районам 20 — 25 числа. Однако, по предварительным прогнозам, в 2024-м на юге температура перейдет через ноль градусов уже после 10 марта, на неделю раньше придет весна и на север региона.
— В течение месяца резких изменений температуры и арктических вторжений пока не ожидается. По предварительным прогнозам, в конце третьей декады днем ожидается плюс 10 — 15 градусов, конец марта будет очень теплым, — рассказала Наталья Алатырцева.
Обычно март в Волгограде — месяц контрастов. Бывают и по-летнему теплые дни, и суровые морозы. В 90-х в начале марта днем температура поднималась до +20 градусов, а в последних числах месяца было и −24. В этом году март потрясений не принесет, а вот апрель вполне может оказаться с сюрпризами из-за арктических вторжений. В любом случае, настраиваемся на весну и готовим легкие куртки.