Капризная, но теплая: какой будет погода в Волгограде и области в марте 2024 года

Обычно март в Волгограде — месяц контрастов. Бывают и по-летнему теплые дни, и суровые морозы. В 90-х в начале марта днем температура поднималась до +20 градусов, а в последних числах месяца было и −24. В этом году март потрясений не принесет, а вот апрель вполне может оказаться с сюрпризами из-за арктических вторжений. В любом случае, настраиваемся на весну и готовим легкие куртки.