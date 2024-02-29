В Перми могут измениться трамвайные маршруты

«У нас есть обращения по трамваю № 7. Там достаточно большой пассажиропоток. Загрузка серьёзно возрастает после “кольца” на остановке “Пермская ярмарка”. Есть предложение продлить маршрут трамвая № 12, который ходит до остановки “Разгуляй”, до “Пермской ярмарки”, — сообщил Анатолий Путин. — Также у нас есть трамвай № 3, который ходит по улице Дзержинского и доезжает до Перми II. И сейчас вдоль улиц Дзержинского и Строителей начинают формироваться жилые кварталы. Как раз к моменту окончания реконструкции трамвайной сети там достроят новое жилье. Есть предложение объединить маршруты № 3 и № 6 в один».