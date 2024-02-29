В Иркутске утвердили генеральный план города

— Этот проект был разработан специалистами из ООО «АРТ “Геоника”, учитывая все необходимые нормативно-правовые акты на всех уровнях. Он включает в себя анализ существующих документов по стратегическому и территориальному планированию, градостроительному зонированию, утвержденные проекты планировок, концепции развития набережных и предместий Знаменское и Жилкино, — говорят в администрации города.