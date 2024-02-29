В Иркутске утвердили генеральный план города

На шестидесятом заседании Городской Думы под председательством Евгения Стекачева был утвержден новый Генеральный план развития города Иркутска.
— Этот проект был разработан специалистами из ООО «АРТ “Геоника”, учитывая все необходимые нормативно-правовые акты на всех уровнях. Он включает в себя анализ существующих документов по стратегическому и территориальному планированию, градостроительному зонированию, утвержденные проекты планировок, концепции развития набережных и предместий Знаменское и Жилкино, — говорят в администрации города.
Мэр Иркутска, Руслан Болотов, отметил, что новый Генплан отвечает всем вызовам современности, учитывая потребности жителей и представителей власти. Проект был представлен на заседании Общественной палаты в прошлом году, после чего был доработан с учетом отзывов горожан и профессионалов.
Вице-мэр Андрей Южаков подчеркнул, что основной целью при разработке Генплана было сделать его понятным и прозрачным для всех. Благодаря этой работе был создан фундамент, на котором будут строиться изменения в других градостроительных документах.
План развития города Иркутска также включает в себя обновление инфраструктуры транспортной системы, расширение аэропорта, строительство новых транспортных узлов, модернизацию общественного транспорта и развитие транспортных магистралей.
Кроме того, в проекте предусмотрено обновление исторического центра города, восстановление объектов культурного наследия, реконструкция жилых зданий и создание новых общественных пространств.
Важными решениями в жилищной сфере являются ликвидация аварийного жилья, замена старых домов новыми жилыми комплексами и освоение новых территорий под строительство.
С целью поощрения занятий спортом среди населения планируется строительство 78 новых спортивных объектов.