Погода в Крыму на март 2024 года: ждем самую теплую весну

До самого долгожданного сезона остался всего один день. С завтрашнего дня весна вступает в свои законные права, и Крым начнет просыпаться после зимней спячки. Зима в этом году была снежной и периодами холодной, поэтому местные жители опасаются, что холод затянется еще на несколько недель. Тем более иногда даже в марте бывают снегопады.