Погода в Крыму на март 2024 года: ждем самую теплую весну

До самого долгожданного сезона остался всего один день. С завтрашнего дня весна вступает в свои законные права, и Крым начнет просыпаться после зимней спячки. Зима в этом году была снежной и периодами холодной, поэтому местные жители опасаются, что холод затянется еще на несколько недель. Тем более иногда даже в марте бывают снегопады.
«Комсомолка» узнала, какой будет погода на март 2024 года в Крыму.
В прошлом году с самых первых дней весенний месяц не радовал своим теплом. Периодически на улицах лежали снежные сугробы, а холодный ветер пробирал до костей.
Но, по информации синоптиков Крымского гидрометцентра, в этом году начало марта не разочарует крымчан и гостей полуострова. Первые дни месяца подарят местным жителям и гостям Крыма по-настоящему весеннюю погоду с солнцем и плюсовыми отметками.
Так, по словам начальника гидрометцентра, температурные показатели с 1 марта будут близки к средним за последние пять лет — от +1 до +6 градусов. Днем ожидается повышение температуры до +15−16 градусов, что нетипично для полуострова в этот период.
Однако будут и холодные дни с минусовой температурой до −4…-3 градусов Цельсия. По словам синоптиков, первая половина месяца будет солнечной и относительно теплой. К середине месяца воздух днем будет прогреваться до 10 градусов тепла, но ночью снова будет холодно.
— Не стоит забываться и обманываться солнышком днем. После заката будет резко холодать, так как земля еще не успеет прогреться до комфортной температуры.
Кстати, в ближайшие дни на полуострове еще сохранится сухая и теплая погода. Ее будут определять юго-западная периферия континентального антициклона. В гидрометцентре также добавили, что период холодной погоды подходит к концу благодаря атлантическому воздуху.