В Татарстане 1 марта синоптики обещают до +1 градуса

В Татарстане 1 марта синоптики обещают плюсовую температуру воздуха. А ночью по-прежнему будет холодно, сообщает Гидрометцент республики.
В пятницу, 1 марта, ночью столбик термометра покажет от −5 до −10 градусов. Днем прогнозируется от +1 до −3 градусов. В этот день погода будет с переменной облачностью без существенных осадков.
В субботу, 2 марта, ночью температура воздуха составит до −11 градусов, днем — до −3 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.
В воскресенье, 3 марта, ночью и утром ожидается от −7 до −12 градусов, при прояснениях — до −18 градусов. Днем синоптики прогнозируют от 0 до −5 градусов. Погода будет облачной с прояснениями без существенных осадков.
Ранее сообщали, что в марте скопившийся на улицах снег может растаять и затопить Казань.