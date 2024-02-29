Куда сходить в марте: афиша культурных событий в Казани

Рок-группа из Санкт-Петербурга в большом гастрольном туре. Трудно однозначнообозначить их жанр — музыку «Аффинажа» одновременно относят и кальтернативному року, и к инди, и к фолку. С этим согласны и сами музыканты, которые определяют свое творчество как мультижанр. В арт-пространстве Werkпрозвучит новый, восьмой альбом «Аффинажа» — «Общество с ограниченнойответственностью», а также популярные треки из дискографии группы.