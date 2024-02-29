Куда сходить в марте: афиша культурных событий в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на март 2024 года.
Солнце становится все ярче и теплее, а за окном уже можно услышать трели птиц. Все верно, зима близится к концу, а значит, уже пора готовиться встречать весну и планировать свой культурный досуг. Изучили «Яндекс Афишу» и составили подборку самых интересных культурных событий марта.
Концерты
Аффинаж.
9 марта, суббота, Werk. 16+
Рок-группа из Санкт-Петербурга в большом гастрольном туре. Трудно однозначнообозначить их жанр — музыку «Аффинажа» одновременно относят и кальтернативному року, и к инди, и к фолку. С этим согласны и сами музыканты, которые определяют свое творчество как мультижанр. В арт-пространстве Werkпрозвучит новый, восьмой альбом «Аффинажа» — «Общество с ограниченнойответственностью», а также популярные треки из дискографии группы.
Misteria Music. Игра престолов.
15 марта, пятница. КРК «Пирамида». 6+
Misteria Music — симбиоз симфонической музыки, хора и танца по мотивам любимыхисторий. Многим команда Misteria Music известна своим популярным шоу «ГарриПоттер». Новое посвящается фанатам еще одной книжной и сериальной вселенной — «Игре престолов». Погрузиться с головой в атмосферу помогут костюмы и яркоесветовое шоу.
Zoloto.
19 марта, вторник, Korston. 12+
В самом разгаре большой тур по стране артиста Zoloto. Это молодой, но быстронабирающий популярность исполнитель из Казахстана. Его музыка — смесь разныхстилей, эксперименты со звучанием и лиричные тексты.
The Hatters.
25 марта, понедельник, КРК «Пирамида». 16+
The Hatters знакомы слушателям своим аутентичным и узнаваемым саундом. В этомнемалую роль сыграл набор музыкальных инструментов группы: аккордеон, скрипка, бас, балалайка и контрабас. Концерты The Hatters по настроению всегда напоминаютбольшое и яркое торжество, а значит, это событие точно подойдет всем, кто хочетзарядиться энергией, повысить уровень адреналина в крови и просто потанцевать.
Постановки
Бег.
2 марта, суббота, Театр им. Качалова. 16+
Спектакль, в основу которого легла одноименная пьеса Михаила Булгакова. Как ибольшинство его произведений она не была поставлена при жизни писателя. Затосегодня зрители могут увидеть на сцене эту драму, рассказывающую о событиях, произошедших чуть больше ста лет назад — об исходе Гражданской войны. Этопоследние сражения за Крым, эмиграция героев, переплетения судеб, тоска по родинеи сила любви над всеми невзгодами.
Про Федота — стрельца, удалого молодца.
5 и 14 марта, Театр на Булаке, 16+
Постановка молодого режиссера Динары Сайфутдиновой по нестареющей пьесеЛеонида Филатова. Любимые герои все также говорят прекрасными рифмами инародными присказками и отчаянно иронизируют.
Примадонны.
9 и 26 марта, Театр на Булаке, 16+
Нестареющий комедийный сюжет, известный зрителями по фильмам «Тутси» и «Вджазе только девушки». Два «парня в беде» играют роли прекрасных девушек в беде, чтобы получить богатое наследство. По классике жанра, в одного из них влюбляетсямужчина и героям приходится искать выходы из такой комичной и неловкой ситуации.
Анна Каренина.
15, 22 марта и 29 марта, Особняк Демидова, 18+
Театр не будет прежним, ведь зрители теперь тоже могут быть участниками действия. Новый формат иммерсивного театра предполагает полное погружение в историю. Так, действие романа Льва Толстого перенесли с привычной сцены в особняк, где 100актеров проживают сразу 16 сюжетных линий. Даже запахи играют на воссозданиенужной атмосферы — специально для постановки создано 20 разных ароматов.
Выставки
Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве.
2−3,
Иллюзии в искусстве — событие для тех, кто устал от классических выставок и хочетувидеть новые грани музеев. 250 специально привезенных предметов — живопись, графика, скульптуры и даже мебель — играют со зрителем в увлекательную игру. Всеэто предметы-обманки с неочевидным предназначением, которые выделяютсяэкспертами в отдельный класс произведений искусства. По Казани с посещением Казанского Кремля.
каждый день, 0+
Универсальный вариант для туристов или тех, кто хочет взглянуть на Казань по-новому — прогуляться по мощеным тротуарам исторического центра, узнать историипро главные достопримечательности города и, конечно, посетить Казанский кремль.
Экскурсия по личной мастерской Славы Зайцева.
в пятницу, субботу и воскресенье до 24 марта, за исключением 8 марта, Галерея Славы Зайцева, 12+
Галерею картин казанского художника Славы Зайцева называют телепортом в мирсовременного искусства. Он не использует привычные материалы — в его картинахможно одновременно встретить песок, специи и крылья бабочки. Но это не безумнаясмесь, а тщательно продуманная работа, которая затягивает зрителя своейконцепцией. На экскурсиях по личной мастерской зрители попробуют раскрыть секретудивительного искусства художника.
Ночной трамвай.
2, 9, 15, 22, 23, 29 и 30 марта, Трамвайная остановка «Станция метро ПроспектПобеды», 18+
Экскурсия-спектакль — задумка драматурга Зои Рутер. Зритель садится в трамвай, надевает наушники и едет по ночной Казани, погружаясь в историю главного героя. Участникам предстоит познакомиться с мотоциклистом Александром Беловым и ееразмышлениями о вечном, которым он поддался, потому что застрял в трамвае.
Стендап
Stand-up Show. Лучшее.
1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 марта, Stand Up Club Kazan, 18+
Событие, занимающее место в ТОП-10 Яндекс Афиши — еще один хороший способпознакомиться с городом. На этом шок выступают исключительно местные комики, признанные комьюнити любителями стендапа.
Открытый микрофон.
Каждые вторник и среду до 20 марта, Бухта, Тринити, 18+
Событие для тех, кто ищет новые имена в стендапе или хочет попробовать в этомделе собственные силы. Здесь все непредсказуемо, но есть одна постоянная —любовь к хорошему юмору. А еще в атмосфере открытого микрофона очень легкознакомиться с новыми людьми.
Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян.
27 марта, среда, Stand Up Club Kazan, 18+
Дуэт двух известных комиков — участников проекта «Открытый микрофон» на ТНТ —покорит сердца зрителей и наполнит вечер лучшими шутками и отличнымнастроением.
Сауле Юсупова.
31 марта, воскресенье, КРК «Пирамида». 18+
Первый сольный тур звезды шоу «Женский стендап» на ТНТ. Сауле Юсупова пришлав стендап еще студенткой медицинского и влюбилась в этот комедийный жанр — наданный момент она на сцене уже 7 лет. Ее основные темы: семейная жизнь, стереотипы о восточных женщинах и, конечно, медицине.
Детские
Страна чудес Алисы.
8 марта, пятница, Экият, 6+
Любимая и детьми, и взрослыми история станет отличным вариантом совместногодосуга. Сюжет адаптирован под современные реалии, так что на сцене Алисасражается уже не с Червонной королевой, а с хулиганами на школьном дворе.
Anime & Game Symphony. Музыка аниме и видеоигр.
13 марта, среда, КРК «Пирамида», 0+
В программе концерта симфоническая музыка из анимационных фильмов икомпьютерных игр — отличный вариант познакомить ребенка с оркестром и не датьзаскучать подростку. Проект Anime & Game Symphony цепляет мощным вокалом, органичным видеорядом, а главное — любимыми мотивами из аниме и игр.
Гарри Поттер и меч Гриффиндора.
каждый день, «Чё за квест?» в Профессорском, 12+
Квест — беспроигрышный вариант захватывающего досуга для ребенка, особеннотематический. Создатели этого квеста воспроизвели часть замка Хогвартс и башниГриффиндор, где участникам предстоит разгадать секреты основателя факультета смельчаков.
Серая шейка.
31 марта, воскресенье, Экият, 0+
40-минутное представление для самых маленьких по мотивам сказки писателя Мамина-Сибиряка. Кукольный спектакль покажет историю про маленькую уточку, которой предстоит пережить немало трудностей из-за сломанного крыла, и научит зрителей всегда хранить надежды на лучшее, оставаться твердым духом и сопереживать.