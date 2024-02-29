Актюбинец заболел онкологией на заводе и отсудил у работодателя 17 миллионов

Как следует из материалов дела, истец более 25 лет работал на заводе аппаратчиком подготовки сырья. Трудясь на производстве во вредных условиях, он приобрел заболевание и потерял возможность полноценно работать. В 2021 году у истца выявили онкологическое заболевание.