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Актюбинец заболел онкологией на заводе и отсудил у работодателя 17 миллионов

Житель Актобе, работавший на заводе, заболел онкологией. После увольнения и операции он отсудил у работодателя 17 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Мой город».

Как следует из материалов дела, истец более 25 лет работал на заводе аппаратчиком подготовки сырья. Трудясь на производстве во вредных условиях, он приобрел заболевание и потерял возможность полноценно работать. В 2021 году у истца выявили онкологическое заболевание.

В Санкт-Петербурге ему сделали платную операцию, удалили одно легкое. Ему присвоили вторую группу инвалидности. В профессиональном заболевании работника установлена стопроцентная степень вины работодателя, утрата трудоспособности — 89 процентов.

«Ответчик как юридическое лицо, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих, независимо от степени вины обязан возместить моральный вред, причиненный здоровью истца. Суд принял во внимание наличие у него онкологического заболевания, удаление жизненно важного органа — легкого, возникновение осложнений в виде дыхательной недостаточности, нуждаемость в сопровождении, посторонней помощи и уходе», — говорится в релизе суда Актобе.

Решением суда с работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 17 миллионов тенге.

медицина