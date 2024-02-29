Актюбинец заболел онкологией на заводе и отсудил у работодателя 17 миллионов

Как следует из материалов дела, истец более 25 лет работал на заводе аппаратчиком подготовки сырья. Трудясь на производстве во вредных условиях, он приобрел заболевание и потерял возможность полноценно работать. В 2021 году у истца выявили онкологическое заболевание.
В Санкт-Петербурге ему сделали платную операцию, удалили одно легкое. Ему присвоили вторую группу инвалидности. В профессиональном заболевании работника установлена стопроцентная степень вины работодателя, утрата трудоспособности — 89 процентов.
«Ответчик как юридическое лицо, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих, независимо от степени вины обязан возместить моральный вред, причиненный здоровью истца. Суд принял во внимание наличие у него онкологического заболевания, удаление жизненно важного органа — легкого, возникновение осложнений в виде дыхательной недостаточности, нуждаемость в сопровождении, посторонней помощи и уходе», — говорится в релизе суда Актобе.
Решением суда с работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 17 миллионов тенге.