Когда в Казахстан придет настоящая весна, рассказали синоптики

Ранее синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня — с 29 февраля по 2 марта. Потепление прогнозировалось только на западе страны. Отмечалось, что по календарю наступает весна, но зима не хочет уступать свои права. Так, на предстоящих выходных большая часть страны будет находится под влиянием обширного антициклона, и сохранится погода без осадков, на юг и север Казахстана будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра, и сохраняя отрицательный температурный фон.