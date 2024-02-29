Стройку коллектора на Украинской приостановили после жалоб нижегородцев

С 29 февраля в Нижнем Новгороде приостановлено строительство ливневого коллектора на улице Украинской. Это произошло после жалоб местных жителей на странные вибрации в доме.
— ООО «ДСК», проводившее работы у дома № 50 на улице Украинской, организовало геодезический мониторинг здания с использованием электронного тахеометра, — сообщает NewsNN со ссылкой на «Дирекцию по строительству».
Для проведения исследования на здании были установлены специальные марки, положение которых было зафиксировано тахеометром. В случае отклонения это будет сразу обнаружено.
Напомним, жители 27-этажного дома на улице Украинской пожаловались на сильные вибрации, которые идут по всему дому из-за расположенной под окнами стройки.
Как отмечают представители регионального правительства, вблизи домов на этой улице строят коллектор, а также новый жилой комплекс. При проектировании не было выявлено того, что работы по прокладке коллектора как-то повлияют на ближайшие дома.