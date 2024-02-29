Новый полис ОСАГО и повышение зарплат: что изменится в Крыму с 1 марта 2024 года

Весна всегда ассоциируется с началом чего-то нового. С 1 марта 2024 года в Крыму ожидается ряд законодательных изменений, на которые стоит обратить внимание.
«Комсомолка» собрала все наиболее важные для крымчан нововведения. Рассказываем, к чему готовиться жителям полуострова с 1 марта 2024 года.
ЗАРПЛАТЫ ДЛЯ МЕДИКОВ.
Так, первый день марта порадует не только крымчан, но и жителей всей материковой части России нововведениями для медицинских работников. Весной их ждет повышение зарплат. Такое поручение президент России Владимир Путин озвучил в феврале на заседании форума будущих технологий. Решение коснется врачей и других работников медицинских учреждений из регионов. Им повысят окладную часть зарплаты до 50%, при этом сохранив все дополнительные выплаты.
Также зарплата вырастет у медиков из небольших населенных пунктов, где население не превышает 100 тысяч человек. Кроме основной зарплаты эти врачи будут получать 29 тысяч рублей в месяц, а средний медперсонал — 13 тысяч. Повышенную зарплату работник получит уже в апреле.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ.
В марте все россияне смогут скачать справки о доходах, которые они получили в прошлом году. Сведения появятся в личных кабинетах в приложении или на сайте ФНС. Крайний срок, когда работодатели и другие налоговые агенты могут передать в инспекции данные о доходах физлиц за 2023 год, был определен до 26 февраля. Если работодатель сдаст отчет до этого срока, в личном кабинете налоговой службы данные тоже могут появиться раньше.
При этом запросить сведения о доходах за прошлый год на Госуслугах можно будет лишь после 15 марта.
УДОБНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ.
Для крымчан с 1 марта станет доступна безналичная оплата услуг по вывозу мусора. Вносить деньги можно будет банковской картой без дополнительных сборов, сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Раньше жители полуострова могли оплачивать услуги ГУП РК «Крымэкоресурсы» только наличными или с комиссией через интернет-банкинг. Новый способ станет более удобным и выгодным клиенту любого банка.
Безналичный платеж будет работать во всех отделениях «Крымэкоресурсы» и на выездных приемах граждан.
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПОЛИС ОСАГО.
Со второго марта также вступит в силу новый закон для автомобилистов. В следующем месяце можно будет оформить краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев.
Согласно обновленному Федеральному закону от 4 августа 2023 г. № 455-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», такой полис подойдет для тех, кто не планирует использовать машину долго. Цена такого полиса не может быть выше, чем у годового.