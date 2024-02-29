Новый полис ОСАГО и повышение зарплат: что изменится в Крыму с 1 марта 2024 года

В марте все россияне смогут скачать справки о доходах, которые они получили в прошлом году. Сведения появятся в личных кабинетах в приложении или на сайте ФНС. Крайний срок, когда работодатели и другие налоговые агенты могут передать в инспекции данные о доходах физлиц за 2023 год, был определен до 26 февраля. Если работодатель сдаст отчет до этого срока, в личном кабинете налоговой службы данные тоже могут появиться раньше.