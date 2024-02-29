Синоптики рассказали о погоде в Воронежской области в марте

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС о том, что март в Центральной России не обещает быть теплым. В четверг, 29 февраля, корреспондент РИА «Воронеж» обратилась к главному метеорологу Воронежской области Александру Сушкову, чтобы узнать, какой погоды стоит ждать жителям региона в предстоящем месяце.
— Прогноз погоды в Воронеже и области на март от Гидрометцентра России нам еще не поступил. Сейчас есть только прогноз на первые дни месяца. До Международного женского дня в светлое время суток днем будет солнце и плюсовая температура, но не больше +5 градусов. Ночью ожидается мороз. На 8 Марта может похолодать серьезнее, но не более −10 градусов, — сказал Александр Сушков.
Главный метеоролог региона уточнил, что, согласно средним многолетним данным, метеорологическая весна в Воронеже наступает 18 марта. То есть когда фактическая среднесуточная температура начнет превышать 0 градусов. Александр Сушков отметил, что прогноз на весенний паводок также строится на данных из прогноза Гидрометцентра России. Эти сведения пока ожидаются. Тем не менее, в 2024 году уже сделаны некоторые наблюдения.
— Сейчас снег активнее тает на юге области, и уже было первое затопление автомобильного моста через реку Сухая Россошь в Подгоренском районе, — указал руководитель Воронежского гидрометцентра.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Местами на дорогах — гололедица, которая в ближайшее время окончательно не исчезнет.
Сервис Gismeteo, в свою очередь, утверждает, что в последней декаде марта температура будет выше нуля как в темное, так и в светлое время суток. Но порог в +10 градусов не преодолеет.
Подробный прогноз погоды на первые выходные весны РИА «Воронеж» опубликует в пятницу, 1 марта.