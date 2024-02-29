Синоптики рассказали о погоде в Воронежской области в марте

— Прогноз погоды в Воронеже и области на март от Гидрометцентра России нам еще не поступил. Сейчас есть только прогноз на первые дни месяца. До Международного женского дня в светлое время суток днем будет солнце и плюсовая температура, но не больше +5 градусов. Ночью ожидается мороз. На 8 Марта может похолодать серьезнее, но не более −10 градусов, — сказал Александр Сушков.