Московский зоопарк с 1 марта будет работать на час дольше

— С приходом весны дни становятся все длиннее, а мы начинаем постепенно увеличивать время работы. С 1 марта зоопарк открыт с 9 до 18 часов. Поздравляем вас с долгожданной весной! — передает официальный сайт зоопарка.
Кроме того, в пресс-службе также напомнили, что кассы закрываются на час раньше, а войти в зоопарк можно будет до 17 часов.
На прошлой неделе пресс-служба Московского зоопарка поздравила орнитологов с их профессиональным праздником и поделилась роликом с белохвостым орланом. На кадрах хищная птица сидит в заснеженном вольере и смотрит, как его чистит кипер. Иногда орлан издает горловые звуки, словно пытаясь указать работнику зоосада на то, где он еще не успел убрать.
Кроме того, на днях в Московском зоопарке впервые взошли подснежники. Их высадили на старой территории зоосада рядом со зданием дирекции. Вместе с ними проросли нарциссы и тюльпаны — цветы, которые традиционно появляются на территории столичного зоосада.