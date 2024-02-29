Московский зоопарк с 1 марта будет работать на час дольше

На прошлой неделе пресс-служба Московского зоопарка поздравила орнитологов с их профессиональным праздником и поделилась роликом с белохвостым орланом. На кадрах хищная птица сидит в заснеженном вольере и смотрит, как его чистит кипер. Иногда орлан издает горловые звуки, словно пытаясь указать работнику зоосада на то, где он еще не успел убрать.