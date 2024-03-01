В Калининграде прошла акция ко Всемирному фестивалю молодёжи (фото)

Калининградские участники готовятся к открытию Всемирного молодёжного фестиваля, который пройдёт с 1 по 7 марта в Сочи. Там соберутся яркие и талантливые люди со всей планеты. В Калининграде прошла акция, на которой собрались все участники от региона. Ребята обсудили предстоящие планы. Как это было — в материале «Клопс».