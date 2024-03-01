В Калининграде прошла акция ко Всемирному фестивалю молодёжи (фото)

Калининградские участники готовятся к открытию Всемирного молодёжного фестиваля, который пройдёт с 1 по 7 марта в Сочи. Там соберутся яркие и талантливые люди со всей планеты. В Калининграде прошла акция, на которой собрались все участники от региона. Ребята обсудили предстоящие планы. Как это было — в материале «Клопс».
Во Всемирном фестивале молодёжи участвуют 162 калининградца от 14 до 35 лет. Участники фестиваля собрались возле трамвая № 5 — одного из ярких объектов города. Транспорт украсили брендированными рисунками.
Калининградской участнице Марии Семенихиной 27 лет. Девушка работает организатором мероприятий. Поучаствовать в фестивале, по словам Марии, было долгожданной мечтой.
«Вы не представляете, как я жду завтрашнего дня! Я записалась на занятия и мастер-классы, связанные с наукой, инновацией и искусственным интеллектом. Хочу получить новые знакомства, нас ждёт насыщенная неделя!» — поделилась калининградка.
Полине Харининой 18 лет. Девушка надеется обучиться актёрскому мастерству.
«На самом деле, я записалась на кучу секций, кажется, что неделя — это много, но на самом деле это не так. Успеть бы всё», — смеётся Полина.
Молодёжная акция — возможность познакомиться друг с другом, говорят организаторы.
«Сегодня ребята собрались, чтобы поближе познакомиться, обсудить планы, обговорить детали поездки: кому что ещё осталось собрать. Наша молодёжная акция очень символичная. Участники сядут в трамвай — один из молодёжных объектов — и поедут, так сказать, в свой светлый и интересный путь к новым знаниям», — рассказала начальник отдела по делам молодёжи, Ирина Липина.
С 12 по 18 марта в рамках фестиваля в Калининград приедут зарубежные гости. Регион посетят больше 50 представителей молодёжи из 42 стран. Участников познакомят с образовательными, историческими учреждениями, устроят народные гуляния, посвящённые русской Масленице.
В Калининграде пройдёт фестиваль керамики и хендмейда.