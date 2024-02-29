Весна в Беларуси начнется с туманов и дневного плюса

3 марта, в воскресенье, погода будет схожей: преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, сказали синоптики. Они также предупредили, что в ночные часы и утром в юго-западных районах ожидаются слабые туман и гололед.