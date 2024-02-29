Весна в Беларуси начнется с туманов и дневного плюса

МИНСК, 29 фев — Sputnik. Первые весенние дни в Беларуси в этом году будут сопровождаться туманами, ветром, а осадки будут незначительными, сообщили в Белгидромете.
Синоптическая весна в Беларуси в этом году началась немного раньше, чем календарная. В конце февраля уже случился устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 в сторону повышения.
«1 марта погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью будет облачно с прояснениями, а днем прогнозируется переменная облачность».
В пятницу по стране осадков практически не прогнозируется, но ночью и утром в некоторых районах республики ожидается туман. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный, местами по западу порывистый, рассказали синоптики.
Температура ночью −2..+4°С, по юго-западной части +5..+7°С, а днем +4°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу республики.
Погода на выходных
2 марта будет облачно с прояснениями, практически без осадков, прогнозируется юго-восточный умеренный ветер.
«Температура воздуха минимальная ночью будет −3..+4°С, по западу Беларуси до +6°С, максимальная днем будет от +5°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу страны», — сообщили в Белгидромете.
3 марта, в воскресенье, погода будет схожей: преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, сказали синоптики. Они также предупредили, что в ночные часы и утром в юго-западных районах ожидаются слабые туман и гололед.
Температура воздуха в воскресенье ночью будет от −4°С по востоку до +6°С по юго-западу, максимальная днем +3..+10°С, в юго-западных районах до +12°С, сказали в Белгидромете.
Как рассказали Sputnik в Белгидромете, согласно многолетним наблюдениям, в марте в Беларуси в течение 1−5 дней наблюдаются туманы.
«В отдельные годы число дней с туманами может достигать 9−17», — сказали климатологи.