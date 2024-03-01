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Джаз, рок-трибьюты и закат на побережье: 7 незабываемых вечеринок в Калининграде и области

В Калининграде и области в первые весенние выходные прогремят десятки вечеринок. В подборке «Клопс Афиши» собрали самые необычные.

1. Jazz music day by Markov band

1 марта, 21:00

В первый день весны гостей клуба «Калининград Сити Джаз» ждёт захватывающее исполнение джазовой программы от MARKOV BAND.

Авторские аранжировки современных фьюжн композиций, виртуозная и эмоциональная игра джазовых стандартов — всё это исполнит солист и руководитель бенда, саксофонист Алексей Марков с командой талантливых музыкантов.

«Окунитесь в атмосферу утончённой музыки и неповторимой атмосферы джаза», — приглашают организаторы.

Стоимость билета — 500 рублей.

2. AGATA

1 марта, 23:00

В Universal приедет московская DJ и продюсер, выступающая под псевдонимом AGATA. Исполнительница отдаёт предпочтение стилям organic, downtempo, progressive, indie: «Её подача восхищает и превращает обычное выступление в перформанс взаимодействия красоты и музыки».

«Ибица, песчаные пляжи мексиканского Тулума, Гонконг и многие другие танцевальные площадки были покорены дерзкими выступлениями артистки. Запись выступления на популярном voutube-радио Ephimera Tulum набрала более полумиллиона просмотров», — пишут в анонсе.

В составе исполнителей:

  • VALERY
  • AGATA'
  • MONSEN
  • REMARQUE

Вечеринка продлится с 23:00 до 06:00. Вход — 500 рублей.

3. The PRODIGY tribute

2 марта, 20:00

В баре «Бастион» состоится трибьют-концерт, посвящённый творчеству культовых британских электронщиков и их фронтмену Киту Флинту. На мероприятие приглашают всех, «кто соскучился по безудержным танцам».

Дерзкие, пронизанные духом свободы треки прозвучат в исполнении:

  1. Raphael Délacroix;
  2. DJ Roman Undertaker;
  3. DJ Mr.Rost;
  4. DJ Ra7;
  5. Industrial Dance performers.

Стоимость билета — от 500 рублей.

4. Трибьют Depeche Mode by New Version & Amonbeat

2 марта, 21:00

Ещё одна вечеринка в «Сити Джазе», нацеленная на встречу долгожданной весны, пройдёт под бэнгеры всегда актуальных Depeche Mode.

Прозвучат бессмертные хиты всех времён Personal Jesus, Never Let Me Down Again, Enjoy the Silence, а также «кое-что из новеньких культовых британцев» в исполнении NEW VERSION & Amonbeat. Гостям обещают максимально оригинальный звук, общение и песни.

Билет — 500 рублей.

5. Radiohead

2 марта, 20:00

В крафт-баре «Место силы» сыграют трибьют Radiohead. Программа уже звучала здесь полтора года назад, но в этот раз публику ждёт обновление.

«Ты спросишь меня, что нежнее: первые весенние деньки или музыка Radiohead. Я отвечу: “Весенние деньки” — и ты уйдёшь, так и не узнав, что в “Месте силы” вновь играют Radiohead!» — так анонсируют концерт.

В нетривиальном составе музыкантов:

  1. Лилия Новицкая — голос, слёзы, подснежники в снегу;
  2. Дмитрий Стекольников — гитара, изящество, настроение;
  3. Игорь Федерман — барабаны, движ, стиль;
  4. Музыка, которая побеждает войну внутри".

Вход свободный.

6. PRIME PROJECT

2 марта, 22:00

Гости из Питера привезут в калининградский клуб «Завод» зажигательную вечеринку PRIME PROJECT. Программа более чем обширная:

  1. 3 исполнителя — Dj KHALIKY, Dj ONIX, Dj MANIK;
  2. 2 тату-мастера;
  3. боди-арт;
  4. вечеринка до утра;
  5. фотосет;
  6. ведущий;
  7. и многое другое, что организаторы оставили в тайне.

С собой советуют прихватить белые или чёрные футболки. Билеты — от 500 рублей.

7. SET на SUNSET

3 марта, 17:00

Ещё одна необычная вечеринка пройдёт в живописной локации Светлогорска — на вершине лифта с панорамным видом на Балтийское море. Здесь прозвучит диджей-сет московской исполнительницы с ником Nastas Golovacheva. Гостей ждёт необычный аудиовизуальный перформанс.

«Мы выбрали лучшую площадку в городе, чтобы погрузить вас в атмосферу перманентного кайфа. Надевай свои самые блестящие блёстки, на закате они сияют особенно ярко», — пишут устроители.

Стоимость билета — 1 000 рублей.

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

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