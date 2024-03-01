Джаз, рок-трибьюты и закат на побережье: 7 незабываемых вечеринок в Калининграде и области

1. Jazz music day by Markov band
1 марта, 21:00
В первый день весны гостей клуба «Калининград Сити Джаз» ждёт захватывающее исполнение джазовой программы от MARKOV BAND.
Авторские аранжировки современных фьюжн композиций, виртуозная и эмоциональная игра джазовых стандартов — всё это исполнит солист и руководитель бенда, саксофонист Алексей Марков с командой талантливых музыкантов.
«Окунитесь в атмосферу утончённой музыки и неповторимой атмосферы джаза», — приглашают организаторы.
Стоимость билета — 500 рублей.
2. AGATA
1 марта, 23:00
В Universal приедет московская DJ и продюсер, выступающая под псевдонимом AGATA. Исполнительница отдаёт предпочтение стилям organic, downtempo, progressive, indie: «Её подача восхищает и превращает обычное выступление в перформанс взаимодействия красоты и музыки».
«Ибица, песчаные пляжи мексиканского Тулума, Гонконг и многие другие танцевальные площадки были покорены дерзкими выступлениями артистки. Запись выступления на популярном voutube-радио Ephimera Tulum набрала более полумиллиона просмотров», — пишут в анонсе.
В составе исполнителей:
- VALERY
- AGATA'
- MONSEN
- REMARQUE
Вечеринка продлится с 23:00 до 06:00. Вход — 500 рублей.
3. The PRODIGY tribute
2 марта, 20:00
В баре «Бастион» состоится трибьют-концерт, посвящённый творчеству культовых британских электронщиков и их фронтмену Киту Флинту. На мероприятие приглашают всех, «кто соскучился по безудержным танцам».
Дерзкие, пронизанные духом свободы треки прозвучат в исполнении:
- Raphael Délacroix;
- DJ Roman Undertaker;
- DJ Mr.Rost;
- DJ Ra7;
- Industrial Dance performers.
Стоимость билета — от 500 рублей.
4. Трибьют Depeche Mode by New Version & Amonbeat
2 марта, 21:00
Ещё одна вечеринка в «Сити Джазе», нацеленная на встречу долгожданной весны, пройдёт под бэнгеры всегда актуальных Depeche Mode.
Прозвучат бессмертные хиты всех времён Personal Jesus, Never Let Me Down Again, Enjoy the Silence, а также «кое-что из новеньких культовых британцев» в исполнении NEW VERSION & Amonbeat. Гостям обещают максимально оригинальный звук, общение и песни.
Билет — 500 рублей.
5. Radiohead
2 марта, 20:00
В крафт-баре «Место силы» сыграют трибьют Radiohead. Программа уже звучала здесь полтора года назад, но в этот раз публику ждёт обновление.
«Ты спросишь меня, что нежнее: первые весенние деньки или музыка Radiohead. Я отвечу: “Весенние деньки” — и ты уйдёшь, так и не узнав, что в “Месте силы” вновь играют Radiohead!» — так анонсируют концерт.
В нетривиальном составе музыкантов:
- Лилия Новицкая — голос, слёзы, подснежники в снегу;
- Дмитрий Стекольников — гитара, изящество, настроение;
- Игорь Федерман — барабаны, движ, стиль;
- Музыка, которая побеждает войну внутри".
Вход свободный.
6. PRIME PROJECT
2 марта, 22:00
Гости из Питера привезут в калининградский клуб «Завод» зажигательную вечеринку PRIME PROJECT. Программа более чем обширная:
- 3 исполнителя — Dj KHALIKY, Dj ONIX, Dj MANIK;
- 2 тату-мастера;
- боди-арт;
- вечеринка до утра;
- фотосет;
- ведущий;
- и многое другое, что организаторы оставили в тайне.
С собой советуют прихватить белые или чёрные футболки. Билеты — от 500 рублей.
7. SET на SUNSET
3 марта, 17:00
Ещё одна необычная вечеринка пройдёт в живописной локации Светлогорска — на вершине лифта с панорамным видом на Балтийское море. Здесь прозвучит диджей-сет московской исполнительницы с ником Nastas Golovacheva. Гостей ждёт необычный аудиовизуальный перформанс.
«Мы выбрали лучшую площадку в городе, чтобы погрузить вас в атмосферу перманентного кайфа. Надевай свои самые блестящие блёстки, на закате они сияют особенно ярко», — пишут устроители.
Стоимость билета — 1 000 рублей.
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