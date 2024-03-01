В Калининграде администрация разрешила маршруткам сажать пассажиров вне остановок

Администрация Калининграда разрешила маршруткам сажать и выпускать пассажиров вне остановок. Об этом сообщил представитель горадминистрации в комментариях страницы «ВКонтакте».
Житель города попросил обозначить место для посадки на Левитана, где курсирует микрик № 92. В ответ сообщили, что указатель делать не будут.
«По правилам маршрутки могут останавливаться в любом месте, где это не запрещено. Установка знака на Левитана не планируется».
Помимо Левитана, в городе существуют и другие участки, на которых останавливаются микрики, но нет ни павильонов, ни скамеек, ни знаков. Такая картина наблюдается и в центре города, например, на Озерова или Челнокова. Нет их и в реестре остановок на сайте администрации, но частично они отмечены на картах. Мэрия уточняет, что микроавтобусы могут делать остановки в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок.
Калининградский юрист Алексей Нестеров считает, что водители маршрутных такси не могут высаживать людей вне остановок. За это шоферам грозит штраф.
«С 2016 года в Кодекс об административных правонарушениях РФ введена статья 11.33. “Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса”. За посадку или высадку пассажиров в неустановленных местах, то есть не на остановках, водителю грозит административный штраф в 3 тыс. рублей, а за повторное нарушение — 5 тыс. рублей. В салонах калининградских маршруток даже объявления появились», — говорит юрист.
В Калининграде не все остановки оборудованы павильонами, скамейками, знаками и актуальным расписанием.