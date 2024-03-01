В Калининграде администрация разрешила маршруткам сажать пассажиров вне остановок

Помимо Левитана, в городе существуют и другие участки, на которых останавливаются микрики, но нет ни павильонов, ни скамеек, ни знаков. Такая картина наблюдается и в центре города, например, на Озерова или Челнокова. Нет их и в реестре остановок на сайте администрации, но частично они отмечены на картах. Мэрия уточняет, что микроавтобусы могут делать остановки в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок.