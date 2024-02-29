Время перевели на час назад в Казахстане

Теперь на территории всего Казахстана действует единый часовой пояс UTC +5. Для сравнения, в соседнем Кыргызстане действует UTC +6, а это значит, что разница во времени с Бишкеком теперь составит 1 час. С Китаем временная разница увеличится до 3 часов (в Китае действует единый часовой пояс UTC +8), с Москвой — сократится до 2 часов, с Вашингтоном — до 10-ти.