Время перевели на час назад в Казахстане

Сегодня часовой пояс сменился на большей части республики.
На час назад стрелки перевели жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау.
Теперь на территории всего Казахстана действует единый часовой пояс UTC +5. Для сравнения, в соседнем Кыргызстане действует UTC +6, а это значит, что разница во времени с Бишкеком теперь составит 1 час. С Китаем временная разница увеличится до 3 часов (в Китае действует единый часовой пояс UTC +8), с Москвой — сократится до 2 часов, с Вашингтоном — до 10-ти.
Жителей страны попросили проверить обновления программного обеспечения своих гаджетов: для автоматической смены часового пояса на них должна быть доступна соответствующая функция. Подробные рекомендации гражданам давали в Минцифры.
Также ранее из-за перехода на другой часовой пояс к казахстанцам обращались авиакомпании. В некоторых случаях изменения могут затронуть рейсы вплоть до 31 марта.
С 29 февраля по 2 марта в Казахстане открыта горячая линия на базе оперативного штаба АО «Авиационная администрация Казахстана» по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работает она по номерам
Еще казахстанцев предупредили, что перенастройка часов может вызвать временные перебои со связью и рядом сервисов мобильных операторов из-за технических работ.
Сайт электронного правительства eGov.kz временно недоступен из-за перехода Казахстана на единый часовой пояс.
Напомним, 19 января 2024 года стало известно о внесении изменений в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.