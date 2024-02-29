Накануне весны Белгидромет рассказал о мартовских температурных рекордах

МИНСК, 29 фев — Sputnik. Синоптическая и календарная весна, как правило, редко совпадают, в этом году весенняя погода установилась в Беларуси в конце февраля. Про погодные рекорды, а также о том, каким обычно бывает белорусский март, рассказала Sputnik начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета Ольга Бакланова.
«Началом климатической весны считается время, когда осуществляется устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 в сторону повышения. В Беларуси это обычно происходит в последней декаде февраля — первой и второй декадах марта».
По ее словам, климатическая норма марта в Беларуси составляет 0,8°С, изменяясь от −0,8°С на северо-востоке до +2,7°С на юго-западе республики, что на 4−5°С выше, чем в феврале.
В зависимости от атмосферных процессов среднемесячная температура может резко отличаться от климатической нормы.
Теплый март
«Теплее обычного на 3−4°С было в марте 1990, 2007, 2014, 2015, 2017 годов. А март 2007 года выдался исключительно теплым и превысил климатическую норму на 4,4°С», — рассказала климатолог.
По ее словам, абсолютный максимум температуры был зафиксирован в Лельчицах 19 марта 1990 года, тогда температурный столбик достиг отметки 23,1 градуса тепла.
Холодный март
Согласно данным за более чем сто лет метеонаблюдений, холоднее обычного март выдался в Беларуси в 1952, 1963, 1987 годах, когда средняя месячная температура воздуха оказалась на 7−10°С ниже климатической нормы, сообщила специалист.
«Самый холодный март в Беларуси зафиксирован в 1952 году — тогда средняя месячная температура воздуха была на 9,8°С ниже климатической нормы».
Абсолютный минимум температуры — 38 градусов мороза, продолжила климатолог, был в Жлобине 8 марта 1964 года.
Осадки и туманы в марте.
Как правило, в марте в Беларуси выпадает 30−49 мм осадков, что считается климатической нормой, но количество выпавших осадков может колебаться от 1−7 мм до 69−189 мм.
Специалист рассказала, что в марте, как правило, разрушается устойчивый снежный покров. По южной половине страны он разрушается обычно в конце февраля — первой пятидневке марта, по остальной территории страны снежный покров сходит до середины месяца.
«В первом месяце весны в течение 1−5 дней наблюдаются туманы. В отдельные годы число дней с туманами может достигать 9−17. В марте в среднем по отдельным пунктам наблюдения 1 день бывает с гололедом, 1−3 дня- с изморозью, 1 день — с метелью».
А вот грозы в марте в Беларуси случаются редко и не каждый год. Как правило, повторяемость гроз в марте составляет 1−3 дня с грозой за 10 лет, сообщила собеседник Sputnik.