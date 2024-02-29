Накануне весны Белгидромет рассказал о мартовских температурных рекордах

МИНСК, 29 фев — Sputnik. Синоптическая и календарная весна, как правило, редко совпадают, в этом году весенняя погода установилась в Беларуси в конце февраля. Про погодные рекорды, а также о том, каким обычно бывает белорусский март, рассказала Sputnik начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета Ольга Бакланова.