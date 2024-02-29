Умер режиссер Паоло Тавиани, снявший «Цезарь должен умереть»

Паоло Тавиани работал с братом Витторио, который умер в 2018 году в возрасте 88 лет. Братья Тавиани сняли множество фильмов, получивших награды на кинофестивалях.
Среди них «Отец-хозяин» (Padre padrone, 1977, удостоен «Золотой пальмовой ветви»), «Ночь святого Лоренцо» (La notte di San Lorenzo, 1982) и «Цезарь должен умереть» (Cesare deve morire, 2011, удостоен «Золотого медведя»). Они получали премии на смотрах, включая Каннский и Берлинский кинофестивали.
Кроме того, Тавиани получили десять премий итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло».