Тиньков из-за признания его иноагентом закроет благотворительный фонд

16 февраля российский Минюст объявил Олега Тинькова иностранным агентом. Это решение приняли в том числе из-за того, что он выступал против военной операции на Украине. В апреле 2020 года бизнесмен покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка. В марте 2022 года Великобритания ввела санкции против него как акционера Тинькофф-банка, он оспорил это решение. В октябре того же года он отказался от российского гражданства.