Тиньков из-за признания его иноагентом закроет благотворительный фонд

«Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный “Фонд семьи Тиньковых” и выйти из состава попечительского “Фонда Борьбы с Лейкемией”, чтобы сохранить этот фонд», — написал предприниматель на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
В пресс-службе фонда сообщили, что с момента признания Олега Тинькова иностранным агентом «работа фонда в России не представляется возможной». «Фонд выполнит все взятые на себя обязательства, закончит обучение начатых групп медицинских сестер на ближайшие два месяца, индивидуальные стажировки врачей и с 1 июня приостановит свою деятельность», — сказано в пресс-релизе.
16 февраля российский Минюст объявил Олега Тинькова иностранным агентом. Это решение приняли в том числе из-за того, что он выступал против военной операции на Украине. В апреле 2020 года бизнесмен покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка. В марте 2022 года Великобритания ввела санкции против него как акционера Тинькофф-банка, он оспорил это решение. В октябре того же года он отказался от российского гражданства.
Лаура Кеффер