Что изменится в жизни россиян в марте

Вводится конфискация имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и ряд других статей. Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений. Также за ряд преступлений смогут лишать специальных, воинских и почетных званий. «Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос. Абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим. Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.