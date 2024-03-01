Какой сегодня праздник: 1 марта

В 1810 году на свет появился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. За всю жизнь он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для фортепиано считаются вершиной мирового фортепианного искусства. Шопен — один из основоположников польской композиторской школы.