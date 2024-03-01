Какой сегодня праздник: 1 марта

Что празднуют в мире
Свой праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД РФ. 1 марта 1919 года начал работать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Дата считается днем образования экспертно-криминалистической службы России.
Также страна отмечает День хостинг-провайдера. Это профессиональный праздник специалистов, которые дают возможность доступа к интернету. Кстати, российский хостинг является одним из передовых в мире.
Своего дня удостоились и любимые домашние питомцы — кошки. Праздник актуален для всех, кто держит дома кота или кошку. В этот день будет не лишним уделить им особое внимание, подарить угощение или искупать в хозяйской ласке.
Вся планета отмечает Всемирный день гражданской обороны. Цель праздника — пропаганда знаний о гражданской обороне и поднятие престижа национальных служб спасения.
Еще сегодня можно отметить Международный день детского телевидения и радиовещания, Βceмиpный дeнь кοмплимeнтa, Πpaздник пpиxοдa вecны или присоединиться к французам, которые празднуют День бабушек. Имeнины у Πaвлa, Ильи, Μaкapa, Дaниилa, Ποpфиpия, Caмуилa, Юлиaнa, Πaмфилa, Εpeмeя, Ηикοнa, Βaлeнтa, Μapуфa, Флaвиaнa.
Знаменательные события
В 1325 году Москва стала церковным центром Руси: московский князь Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.
В 1555 год году французский провидец Нострадамус опубликовал свою первую книгу предсказаний под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса».
В 1869 году русский ученый Дмитрий Менделеев составил периодическую систему химических элементов, впоследствии названную таблицей Менделеева.
В 1872 году на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо был образован первый в мире биосферный заповедник — Йеллоустон.
Кто родился.
1 марта 1445 года родился итальянский живописец Сандро Боттичелли, вошедший в историю как один из наиболее выдающихся флорентийских художников эпохи Возрождения. Боттичелли называют «певцом женской красоты». Его самые знаменитые работы: «Весна», «Рождение Венеры», «Мадонна с младенцем», «Поклонение волхвов».
В 1810 году на свет появился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. За всю жизнь он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для фортепиано считаются вершиной мирового фортепианного искусства. Шопен — один из основоположников польской композиторской школы.
Также 1 марта родились экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс, российская актриса Настасья Самбурская и певица Анна Семенович, канадский певец Джастин Бибер.