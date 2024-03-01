Что можно и нельзя делать в день Макария 1 марта, который называют Ярилин день

Православная церковь 1 марта вспоминает святителя Макария. В народе отмечают день Макария, или Макарьев день. Есть еще одно название — Ярилин день. Ярило считался языческим богом Солнца. Как правило, в первый день весны провожали зиму.
Что нельзя делать 1 марта
Не рекомендуется ругаться, а также провоцировать ссоры с близкими людьми. Кроме того, следует воздержаться от тяжелой работы. Согласно приметам, те, кто переработал 1 марта, на протяжении всего года будут заниматься бесполезными делами. Нельзя ни на кого обижаться. А еще запрещено стирать. Считается, что это грозит болезнями.
Что можно делать 1 марта
По традиции, первый день весны считался одним из главных, так как именно в эту дату вспоминают и славят бога плодородия Ярилу. По этой причине устраивалась ярмарки, на которых пели песни, а также водили хороводы. Кроме того, 1 марта всегда старались строить планы. Считается, если все четко спланировать, то все осуществится.
Согласно приметам, теплое и солнечное 1 марта обещают теплую весну. Снег указывает на хороший урожай. В том случае, если дует теплый ветер, то лето выдастся дождливым. А если ветер холодный, то лето ждали холодное.