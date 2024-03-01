Что можно и нельзя делать в день Макария 1 марта, который называют Ярилин день

По традиции, первый день весны считался одним из главных, так как именно в эту дату вспоминают и славят бога плодородия Ярилу. По этой причине устраивалась ярмарки, на которых пели песни, а также водили хороводы. Кроме того, 1 марта всегда старались строить планы. Считается, если все четко спланировать, то все осуществится.