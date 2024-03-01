Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь в марте 2024 года

Согласно данным, слабая магнитная буря прогнозируется 3 и 4 марта. Кроме того, незначительные геомагнитные колебания также возможны 9 и 10 марта. Специалисты предполагают, что самыми опасными днями в марте окажутся 24, 25 и 26. В указанные дни возможна магнитная буря средней силы. Говорится, что она совпадет с полнолунием.