В Сириусе начинается Всемирный фестиваль молодежи

Кроме того, впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. В рамках специальной детской программы «Начнем будущее вместе» в фестивале примут участие тысяча школьников из 78 стран мира. По данным организаторов, заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 участников. Лидерами по количеству участников стали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Молдова, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан.