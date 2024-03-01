«Позвала по имени, и он лапками обнял меня за шею»: пропавшего после переезда кота девушка искала шесть лет

Потерянный, взъерошенный, дрожащий… Замерзающего на снегу котика спасла школьница из Красноярска. Забрала с улицы, обогрела, передала волонтерам. А вскоре выяснилось: этого самого «потеряшку» хозяйка ищет целых шесть лет! Чудесная история о настоящей преданности человека и не только — в эксклюзивном материале «КП — Красноярск».
Снежок
Это было вечером в начале февраля. Восьмиклассница Снежана* возвращалась домой из школы. И вдруг заметила: на покрытом льдом тротуаре съежилась крохотная фигурка. Показалось, это комок грязного снега. Но нет, это был кот. Совсем один, на ветру и холоде. Промерз до костей.
— Бедный, ты здесь откуда? Потерялся? — девочка наклонилась поближе. Он же не испугался, не убежал. Доверчиво потянулся на ласковый голос. Подошел — потерся о ноги.
Бросить живое существо гибнуть на морозе не смогла — дрогнуло сердце. Подхватила на руки и быстрее домой, в тепло. Назвала Снежком — коль уж спасла из сугроба (ну, почти).
Увы, оставить найденыша у себя не получилось. В квартире и так две собаки плюс кошка. Тогда решили выложить посты в соцсетях. И еще написали волонтерам. Благо, они откликнулись моментально.
Тельман
— Мы созвонились, попросили приютить котика на ночь, — рассказала «Комсомольской правде — Красноярск» Наталья Жидкова, основатель кошачьего приюта «Золотое сердце». — А утром сразу его забрали, отправили на карантин. Правда, он серенький, а кличка — Снежок, не подходит. Посовещались, пусть будет Тельман, по названию улицы, где его спасли.
У зоозащитников есть практика: когда к ним попадает новый питомец, тут же делать публикацию (ВК, тг-канале, дзене): найдено животное, приметы такие-то. Как знать, может его кто-то ищет?
— Затем мы отвезли кота в ветклинику. Там его осмотрели, обработали от насекомых, кастрировали (иначе в приют нельзя). Оказалось, со здоровье у него все в порядке. Есть небольшие изменения в почках (по возрасту), и только. Хронических болячек нет, блох тоже. Грязный, но не истощенный, не избитый. Людей не боится. Скорее всего, на улице не так давно.
Как он там очутился, почему? Ведь раньше о нем заботились неплохо. Может, потерял хозяина (тот умер, ушел на СВО), а ухаживать за питомцем было некому? Или кот просто сбежал из дома, не уследили? Пока ответа нет.
В любом случае Снежок-Тельман оказался везучим.
Шершень
А до чего неотразимый — вмиг обаял всех волонтеров:
— Истинный джентльмен! Спокоен. Воспитан. Невозмутим. Такой аккуратист, лоток знает на пять. 100% был домашним.
Как и всем, ему полагалось 10 дней находиться на карантине — в клетке. Ничего, такие порядки. И тут случилось неожиданное.
— Приходит сообщение от девушки по имени Виктория, — вспоминает Наталья Жидкова. — Она пишет: «Здравствуйте! Дело в том, что в 2018 году я потеряла кота. Посмотрела фото. Мне кажется, этот он. Если возможно, хотела бы на него взглянуть». Виктория присылает снимки, сохранились только два. А там у нее на руках — тот же кот, только молодой и стриженый. — Конечно, приезжайте!
Оказалось, серый полосатый котик пропал у красноярки Виктории Подрезовой почти шесть лет назад. И все это время она не оставляла попыток его отыскать.
— Друзей не меняют, мне нужен был он, — поделилась она с корреспондентом «КП — Красноярск». — Кот появился у меня в 2016-м. Я тогда еще была студенткой. Хотела не породистого, да и денег тогда не было. Позвонила по объявлению «Раздаем котят». И мне привезли целую корзинку. Все белые короткошерстные, а один особенный — пушистый, тигровой окраски. Решила, будет мой. Имя для него родилось случайно — Шершень, услышала его в мультике про Лунтика.
«Очень приятно, царь!»
Но однажды произошла беда. Виктории нужно было на время переехать в частный дом. Шершня, разумеется, взяла с собой. Ему было уже три года.
Непривычная обстановка, новые запахи, нужно хорошенько все обследовать! Тем более лето — раздолье.
— И котик выскочил у нас на участок. Огороженная территория, высокий забор. Вроде бы опасностей никаких. Кто бы мог подумать, что он махнет дальше, на улицу? Так мы его и потеряли. Для меня это была трагедия, сильно плакала. Целыми днями ходила, искала. Расспрашивала людей на улице, писала в соцсетях. Но никаких следов. Скорее всего, его подобрали. Кот роскошный. Да еще и характер замечательный: ласковый, душевный. Наверное, кто-то позарился.
… Прошло шесть лет. Но своего питомца Виктория не забыла. Изучала в соцсетях объявления о найденышах, всматривалась в фото. Другого кота так и не завела. Признается, все эти годы втайне надеялась, может, все же отыщется? Хотя и понимала, это практически невозможно.
— Думала про себя: лишь бы попал к добрым людям, жил благополучно. Пусть не со мной, главное, чтобы его любили. Но все обернулось совершенно иным образом — Вселенная мне его вернула.
Чудеса! В тот день Вика, как обычно, сидела в телефоне, листала новостную ленту. И вдруг перед ней — фото ЕЕ кота. Нахмуренные бровки, сердитый взгляд: «Здравствуйте, царь, очень приятно!». Ну, точно, Шершень. И текст: найден кот.
Мой!
— Я еще неделю колебалась: мы же не в мелодраме. Быть такого не может! Разглядывала фото, видео. И вот, наконец, позвонила.
Их встреча решила все. Спокойного, даже флегматичного котика будто подменили, когда он услышал голос Вики, говорят волонтеры из приюта «Золотое сердце». Это надо было видеть.
— Смотрю, сидит в клетке, лапки под себя поджал, — вспоминает хозяйка. — Я давай его звать: «Шееершень!». Он как услышал, отозвался сразу. Вскочил на ноги, замяукал. Я его вытащила из клетки, он лапки мне на шею забросил — обнял. Вцепился и замер. Я плачу, он мурлычет. Мой!
По словам Виктории, сомнений у нее не было: забирать или нет. Все же котик возрастной. Домой, и немедленно!
Кстати, вернулся Шершень на прежнюю квартиру, где жил раньше.
— Причем он зашел, как к себе домой. Не было ощущения, что попал в незнакомое место. Не боялся, не осматривался. Сразу же разлегся на полу. А потом полдня провалялся со мной на кровати. Обнял лапками и не отпускал. Первый день вообще не отходил от меня, так и бродил следом по всей квартире.
Своенравный, дома чувствует себя хозяином. Большую часть своей кошачьей жизни спит. Много пережил — отдыхает. Мурлычет беспрерывно.
В соцсетях мне некоторые пишут: да я хайпую, кот не мой. Нет, все верно. Как его узнала? У него есть приметные белые пятнышки — на грудке и под лапкой, это я точно помню. Заметила их еще в приюте. К тому же откликается на прежнее имя.
Я не могу на него нарадоваться. Забочусь, покупаю вкусняшки. Единственное, что меня огорчает — он не будет со мной всю мою жизнь. Но я буду с ним всю его жизнь. К слову, теперь на улицу он больше ни ногой (не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с котом). Берегу, как бриллиант!
(*личные данные ребенка изменены — по закону).