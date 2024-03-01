«Позвала по имени, и он лапками обнял меня за шею»: пропавшего после переезда кота девушка искала шесть лет

Я не могу на него нарадоваться. Забочусь, покупаю вкусняшки. Единственное, что меня огорчает — он не будет со мной всю мою жизнь. Но я буду с ним всю его жизнь. К слову, теперь на улицу он больше ни ногой (не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с котом). Берегу, как бриллиант!