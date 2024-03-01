Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в «Спокойной ночи, малыши!»

Капатов родился в 1953 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). В 1977 году окончил Горьковское театральное училище искусств, после стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.